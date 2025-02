Karla Sofía Gascón é esquecida no Critics Choice para salvar 'Emilia Pérez'

Antes aclamada por sua atuação em "Emilia Pérez", Karla Sofía Gascón foi quase esquecida no Critics Choice Awards, premiação que aconteceu no último dia 7, na Califórnia, Estados Unidos.

Após uma série de polêmicas envolvendo a atriz, ela acabou sendo citada na premiação apenas uma vez. Ela foi lembrada no discurso de Demi Moore, que venceu o prêmio de melhor atriz por "A Substância". Karla Sofia também não esteve presente na noite.

A polêmica, que envolveu tuítes antigos da atriz com teor racista e preconceituoso, atrapalhou o longa nas premiações. "Karla, realmente, foi ostracizada, para o bem da campanha do filme", avaliou a colunista de Splash Flavia Guerra, no Plano Geral desta quarta-feira (12). "Estão tentando salvar o longa".

Foi uma premiação chata, com discursos superengessados --principalmente da turma de 'Emilia Pérez', depois de tanta polêmica. Zoë Saldaña sobe ao palco com um papel enorme para ler um texto que deve ter sido escrito por uma equipe. Não havia verdade, mas tensão. E o diretor superarrogante, como é costume também .

"Ainda Estou Aqui" estava indicado na categoria de melhor filme internacional no Critics, mas não levou, perdendo justamente para "Emília Perez". Outra produção brasileira indicada no prêmio foi a série "Senna", que foi desbancada por "Round 6".

'Bridget Jones 4' estreia com dose certa de drama

"Bridget Jones: Louca Pelo Garoto" chega aos cinemas para agradar fãs ao redor de todo o mundo. O longa, o quarto da franquia que começou em 2001, estreia nesta quinta-feira (13).

Flavia Guerra avalia o filme como uma "comédia romântica gostosinha, equilibrada e com uma boa dose de drama". "A rainha da sofrência está de volta, após quatro anos viúva", brinca Vitor Búrigo.

É um filme que não perde a essência desde o primeiro longa. Tem um humor muito leve, divertido e bem colocado, com piadas ótimas. A trilha sonora é muito marcante.

Flavia Guerra também ressalta a escolha de Leo Woodall para protagonizar a trama com Renée Zellweger. "É um ótimo ator, incrível", diz. "Pode anotar: ainda vamos ver muito esse ator em produções".

Em temporada de surpresas, 'Anora' pode se tornar favorito ao Oscar

Após premiações recentes, "Anora" começa a ser considerado um dos favoritos ao Oscar. As apostas pelo filme cresceram após ele levar os prêmios de melhor filme no Critics Choice Awards, melhor direção do Sindicato dos Diretores e melhor produção pelo Sindicato dos Produtores.

Ele foi consagrado em duas premiações ao mesmo tempo e se torna o queridinho dessa temporada --e agora, o favorito ao Oscar. Ele, que estava lá quietinho... Essa é uma temporada de muitas surpresas.

Flavia Guerra diz acreditar que a disputa está entre "Anora", que narra uma história de amor entre uma stripper e o filho de um oligarca russo, e "Conclave". "'Conclave' é filmaço, um bom drama redondo. E a escolha por 'Anora' seria pela ousadia, por ter uma energia mais jovem", disse.

A disputa é acirrada, mas, segundo a jornalista, "Anora" ainda pode vencer por ser um filme "de conciliação" entre os jurados do Oscar. "É esse filme que ninguém odeia, todo mundo 'meio que gosta'".

