Juliette diz que se acha ainda mais bonita pelada: 'Gata, gostosa'

Juliette, 35, detalhou como é sua autoestima e afirmou que se acha ainda mais bonita quando se vê pelada.

O que aconteceu

Cantora foi questionada se sua autoestima "melhorou ou piorou" com a fama. Durante participação no podcast da Foquinha, ela contou que sempre teve a autoestima lá em cima, mas que passou a "olhar de outro ângulo" em relação a própria aparência quando se tornou uma celebridade.

Ela destacou que gosta mais de si mesma quando está pelada. "Antes eu não ligava muito para algumas coisas que hoje eu ligo. Mas eu me acho gata, gostosa, de verdade. Quem achar, bom, quem não achar, problema... Mas eu me acho maravilhosa. E me acho mais bonita pelada. Não fico me olhando, mas se olhar, eu gosto, acho bom, acho chique".

A famosa explicou que mesmo na adolescência não se incomodava com o que falavam sobre sua aparência. "Na adolescência eu tinha sobrepeso, usava aparelho, tinha acne... Mas eu me achava linda, maravilhosa, o povo dizia as coisas, eu nem ligava, tinha autoestima forte. Depois perdi um pouco de peso, passei a olhar para isso... Mas sempre tive autoestima, nunca sofri por isso".

Juliette ganhou projeção nacional após vencer o BBB 21. A paraibana se tornou um fenômeno nacional com mais de 29 milhões de seguidores e lançou carreira na música.