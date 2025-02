Pedrinho de Sítio do Pica-pau Amarelo vira galã em novela: 'Não sei lidar'

João Vitor Silva, 28, ganhou projeção nacional ao dar vida a Pedrinho em o "Sítio do Pica-pau Amarelo", seriado em que atuou de 2003 a 2006. Agora, ele dá vida a Ronaldo, em "Garota do Momento", um personagem que lhe deu status de galã, algo que o surpreendeu.

João Vitor afirma que foi pego de surpresa pelo título, mas ressaltou que prefere deixá-lo para seu colega de elenco. "Não, galã não. Não vamos tirar o lugar de galã do nosso protagonista, do nosso menino Pedro [Novaes], o Beto. Eu acho que existe um lugar charmoso que o Ronaldo traz e essa coisa meio cômica deixa ele atraente, vamos dizer assim. E entendo que o público está gostando disso".

Apesar de ser uma pessoa mais discreta, inclusive em suas redes sociais, o ator diz estar gostando de como está sendo tietado. "Eu nunca me coloquei num lugar de galã, nunca fui escalado para fazer um galã. Mas estou gostando, não tem como falar que eu não estou. Mas estou [também] surpreso, não sei bem como lidar".

As pessoas ficam me pedindo para postar foto o tempo inteiro. Eu não muito das redes sociais. Essa novela tem me transformado um pouco nessa pessoa [...] Estou tentando entregar isso, ainda sem muita confiança, mas... disponível para esse lugar que está se abrindo. E curioso, mais curioso do que qualquer outra coisa.

João Vitor Silva

João Vitor Silva, o Ronaldo de "Garota do Momento" (TV Globo) Imagem: Reprodução/Instagram/@joaaovitorsilva

"Garota do Momento"

João recebeu o convite para teste de Natália Grimberg, diretora da atual novela das 18h. Ele fez o teste num dia e, no outro, já estava no elenco. "Eu sempre digo que o Ronaldo veio quase que de encontro a mim, sabe? Porque não teve aquela coisa de muitas fases de teste, nem nada".

Dedicado ao streaming e ao cinema, ele estava longe das novelas desde "Rock Story", que terminou em 2017. Nesse meio tempo, esteve em séries como "Impuros", "Sob Pressão", "Fim", e "Verdades Secretas 2", todas do Globoplay. "[Novela] é uma coisa que faz parte da vida do brasileiro, tem uma magia. As pessoas que assistem à novela se programam para estar ali. Elas saem mais cedo do trabalho para chegar e assistir à novela delas."

Se na novela Ronaldo é um filho do meio ciumento, na vida real, a situação é bem diferente. João é o filho caçula de dez irmãos —hoje, oito estão vivos— e sua relação com eles foi essencial para compor o personagem, que na trama é irmão de Beto e Celeste (Débora Ozório).

"Uma coisa que eu sempre busquei em preparação, tanto com o Débora, mas, principalmente, com o Pedro, é que eles são irmãos. Eles não podem se odiar. Eles têm uma implicância, um ciúme, o Ronaldo vai tentar ferrar o Beto de maneiras feias, sim, mas, ainda assim, a gente tem que lembrar como fazer isso enquanto irmãos. Porque são dois caras que se amam, que cresceram juntos".

João Vitor Silva, Pedro Novaes e Débora Ozório Imagem: Reprodução/Instagram/@joaaovitorsilva

Pedrinho do Sítio

Até hoje, João Vitor é reconhecido como "o Pedrinho" do "Sítio do Pica-pau Amarelo". "Fico até chocado como as pessoas têm essa memória. Fico pensando se meu rosto não mudou de lá para cá, porque realmente é um negócio impressionante".

Tenho muito carinho, porque de fato é um personagem muito importante não só para a história da televisão, mas também do folclore brasileiro. O 'Sítio' realmente me apresentou para o público. Era muito divertido fazer o 'Sítio', eu adoro ter feito parte da infância de muitas pessoas. Eu tenho medo de estragar a infância delas agora, com o Ronaldo, com o Bruno de 'Verdades Secretas'.

João Vitor Silva

Famoso desde criança, ele conta que a base familiar foi muito importante para que ele crescesse bem. "O nosso trabalho é muito sobre estar se colocando num lugar de exposição muito grande e, às vezes, vem uma crítica, às vezes vem uma pessoa que nem que te conhece, que nem entende, falando uma coisa desagradável", conta ele, que foi acompanhado pela mãe nos trabalhos dos 4 aos 18 anos.

Eu venho de uma família muito pobre, meus pais são muito humildes e não tínhamos acesso a muitas coisas que começamos acessar quando comecei a trabalhar. De alguma forma, a minha mãe sempre deixou muito claro que ela tinha criado 9 filhos sem precisar de toda essa estrutura e que, se precisasse criar o décimo dessa maneira, ela criaria também.

João Vitor Silva

Ainda na infância, João pôde proporcionar melhor qualidade de vida para sua família e diz que sempre procurou não se influenciar pela visibilidade, fama e sucesso. Apesar de ter saído do Morro Santa Marta, onde morava quando criança, ele tem familiares e amigos que continuam lá. "O que importa é isso, estar com a sua família, trocando, sendo sincero".

Hoje, a meta é continuar encontrando formas de ajudar a família: os pais, sete irmãos, 25 sobrinhos e quatro sobrinhos-netos. "Ao longo da vida, meus irmãos não tiveram tantas oportunidades e privilégios que eu tive. E é claro que eu sofro com isso, às vezes me dá vontade de carregar todo mundo nas costas".