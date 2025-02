Por que ator que fez Zuckerberg em filme não quer ser ligado ao bilionário

Jesse Eisenberg, 41, deu vida a Mark Zukerberg em "A Rede Social" (2010) e por sua interpretação foi indicado ao BAFTA, Globo de Ouro, e Oscar. Quinze anos depois, o ator não quer ser mais associado ao executivo-chefe da Meta.

O que aconteceu

A Meta divulgou que não usaria mais verificadores de fatos independentes no Facebook e Instagram. A ferramenta deve ser substituída por "notas da comunidade", assim como acontece no X, antigo Twitter, na qual os próprios internautas atestam se a notícia é verdadeira ou falsa.

Após esse anúncio, Jesse Eisenberg afirmou estar preocupado. "Essas pessoas têm bilhões e bilhões de dólares, mais dinheiro do que qualquer ser humano já acumulou e o que estão fazendo com isso? Ah, eles estão fazendo isso para ganhar o favor de alguém que está pregando ódio", pontuou.

É como se esse cara estivesse... fazendo coisas que são problemáticas, tirando a checagem dos fatos. [Há] preocupações com a segurança. Tornando as pessoas já ameaçadas no mundo ainda mais ameaçadas Jesse Eisenberg, ao Today da BBC Radio 4

Jesse Eisenberg Imagem: Jun Sato/WireImage

Sobre a mudança, Zuckerberg justificou que moderadores terceirizados eram "muito tendenciosos politicamente". Segundo o empresário, é "hora de voltar às nossas raízes em torno da liberdade de expressão".

O ator ainda citou o trabalho de sua esposa, Anna Strout. Ele relacionou a dificuldade que a mulher possivelmente terá com as transformações anunciadas pelo governo Trump.