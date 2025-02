'Só tinha espaço para uma': Jeniffer Nascimento sobre protagonistas negras

Jeniffer Nascimento, 31, foi confirmada como protagonista da novela "Êta Mundo Melhor!", prevista para a faixa das 18h da Globo. Com isso, ela ajudar a manter a marca de três protagonistas pretas nas três novelas principais da emissora, simultaneamente.

Por muito tempo era uma só, só tinha espaço para uma. Ou era só um personagem numa novela, ou só podia ser uma protagonista por vez. Então é muito legal ver que o protagonismo preto está sendo colocado no imaginário da nova geração como normal. Algo que para a nossa geração não era.

Jeniffer Nascimento

Ainda na expectativa para entrar nesse trio, a atriz diz "ficar muito feliz" com as três protagonistas negras da atualidade. São elas: Duda Santos, como Beatriz em "Garota do Momento"; Jéssica Ellen, como Madalena em "Volta por Cima"; e Gabz, como Viola em "Mania de Você".

O protagonismo é novidade para Jeniffer, mas a personagem que viverá na nova novela, não. Jeniffer volta a dar vida para Dita, papel que interpretou em "Êta Mundo Bom!" (2016). Na continuação, a mocinha vai morar na cidade e se torna cantora de rádio após ser abandonada pelo marido, Quincas (Miguel Rômulo).

Estou muito feliz com essa trajetória da personagem, porque já era uma personagem por quem eu tinha um amor muito grande desde a primeira fase da novela. Então, estou muito empolgada para saber o que vai acontecer. Não posso adiantar, porque eu também não sei ainda.

Jeniffer Nascimento

A preparação para a novela deve começar em abril. "Êta Mundo Melhor" vai substituir "Garota do Momento", atual novela das 18h. A expectativa é que a produção estreie no final do primeiro semestre.