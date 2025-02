Influenciador gasta R$ 57 mil para ficar com a voz de Cauã Reymond

O influenciador Júnior Azevedo diz que gastou R$ 57 mil para ficar com a voz de Cauã Reymond.

O que aconteceu

Júnior é fã do ator, e diz que já gastou mais de R$ 100 mil reais em cirurgias plásticas e procedimentos estéticos para ficar parecido com Cauã. "As pessoas me chamam de Cauã. Fui para São Paulo fazer uma gravação e os paulistas ficaram me achando parecido com o Cauã. Aqui nas redes sociais são só elogios", contou nas redes sociais.

Para completar sua transformação, o influenciador fez uma cirurgia para ficar com a voz igual a do galã global. Segundo ele, a operação custou R$ 57 mil.

Júnior não gostou do resultado em um primeiro momento. "A cirurgia deu errado… minha voz ficou fina e não era o que eu esperava", disse ele nas redes sociais logo após a cirurgia.

Porém, depois de um tempo, a voz engrossou. Júnior explicou para os seguidores que tudo fazia parte da recuperação das cordas vocais antes de chegar ao resultado esperado. "Calma, ainda estou em recuperação", disse aos seguidores.