Hypolito muda o visual no BBB 25 e diz estar 'com cara de safado'

No BBB 25 (Globo), Diego Hypolito muda o visual e diz estar se sentindo com cara de safado.

O que aconteceu

Enquanto se preparar para a festa, Diego Hypolito aparou o bigode, mas logo disse não ter gostado do resultado por um motivo curioso.

O ex-ginasta explicou a vontade de mudar novamente. "Estou achando que vou tirar meu bigode. O problema é que eu acho que fico com cara de safado, falando sério, acho que fico com cara de safado, não gosto".

Já Vinicius disse que o brother está com cara de "personagem da época de guerra". Para Guilherme, ele ficou com "cara de cabra safado".

