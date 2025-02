Gracyanne diz querer show de Belo no BBB 25: 'Não sou mais casada'

Na academia do BBB 25 (Globo), Gracyanne Barbosa comentou querer ver um show do ex-marido Belo no programa.

O que aconteceu

Enquanto malhava ao lado de Daniele, a influenciadora fitness comentou o desejo. "Podia ter show do Soweto aqui. Belo não pode, mas podia ser Soweto. Soweto não é Belo".

Daniele cogitou a possibilidade de uma apresentação de Buchecha. Seu marido, Fábio, é bailarino. "Mas eu tenho noção que mozão ia ter que colocar o sub".

Gracyanne riu e comentou. "Mas você é casada, eu não sou mais casada. Então não tem problema."

Daniele comentou que sabe que Fábio não conseguiria não olhar para ela durante o show. "Ele não conseguiria. Ele sabe que se o patrão vier, vai ter que colocar o sub."

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas