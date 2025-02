Gracyanne lembra início como dançarina no Tchakabum: 'Ia ser despejada'

No BBB 25 (Globo), Gracyanne Barbosa contou como começou sua carreira como dançarina do grupo Tchakabum.

O que aconteceu

Gracyanne lembrou seu início como dançarina, profissão que exerceu por 10 anos. Ela contou para Vinícius que a oportunidade apareceu por acaso, e que suas primeiras apresentações foram ruins.

Gracyanne: "Eu limpava uma academia para depois treinar nela - não ganhava salário, só limpava e podia treinar. E o empresário [do grupo] treinava lá. Eu sempre encontrava com ele, aí teve o concurso e ele falou comigo. Falou que eu era o perfil, morena e tal. Mas eu não conhecia o grupo, nem a música [Onda, onda] e também não tinha interesse nenhum. Queria fazer faculdade e prestar concurso público. Eu não participei [da competição]".

Gracyanne: "E aí passaram uns três meses e ele falou: 'Cara, teve o concurso, uma menina entrou [na banda], só que ela brigou com o vocalista e amanhã a gente tem dois programas de TV e você tem muito o perfil. Você não quer só a substituir em dois programas?'. E eu precisava de R$ 150 para pagar o aluguel, senão ia ser despejada - e eu já tinha sido despejada uma vez".

Gracyanne: "Eu falei: 'Quanto você paga?'. E ele: 'R$ 100 por programa'. Aí eu falei: 'Posso ir'. Ele falou: 'Você sabe a coreografia? A gente só vai fazer 'Onda, onda'. Eu falei: 'Sei'. Eu nem conhecia a música! Eu fui, viajei no mesmo dia. Cheguei no hotel e falei para o dançarino: 'Não sei a coreografia'. Ele me ensinou a noite toda, mas, no outro dia, eu errei tudo. Eu tinha decorado, mas fiquei muito nervosa".

Gracyanne: "Foi muito ruim a minha apresentação. Só que a gente foi no Raul Gil e depois no Luciano Huck. E eu não usava top, shortinho. Eu vim do interior, então eu sempre usava camisetão. E aí aquela roupa curta... Era diferente para mim. Mas aí o empresário falou: 'Você dançou super mal, é óbvio que você não sabe [a coreografia], só que o Raul Gil te adorou'. Os dois [apresentadores] brincaram com o meu abdômen definido, que era diferente para a época. E ele falou: 'Você pode continuar, só que tem que ensaiar'. Eu me dei [bem] com os meninos e foi assim".

Gracyanne: "Só que eu falei: 'Não vou deixar de fazer faculdade'. Era a minha segurança, sempre foi o objetivo da minha vida. Mas foi muito incrível. A gente viajou o mundo inteiro, coisa que eu nunca imaginei!".

