Gkay sobre pressão estética: 'Tenho tratado essa distorção de imagem forte'

Gkay, 32, está fazendo tratamento para lidar com a pressão estética.

O que aconteceu

A influenciadora disse que já foi uma pessoa que sofreu com a distorção de imagem. "Já me senti muito pressionada, mas não apenas agora que estou no mundo da moda, mas desde quando comecei a trabalhar com internet, com exposição", contou em entrevista à Quem.

Gkay passou a fazer terapia para lidar com a pressão. "Hoje, que faço muita terapia, consigo me blindar dessa pressão estética absurda. Removi o ácido hialurônico, [tenho] tratado essa distorção de imagem forte".

Atualmente, uma de suas prioridades é se proteger das críticas nas redes sociais. "É tão forte, eu já fui tão influenciada a seguir esse padrão, que, no fim, é um padrão inalcançável, que a gente nem sabe onde vai parar."