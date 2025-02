Gabriel se arrepende de falas sobre Diego Hypolito: 'Não bateu o santo'

Eliminado do BBB 25 (Globo), Gabriel disse que se arrepende da forma como se expressou com Diego Hypolito no reality.

O que aconteceu

Gabriel confessou para Ana Maria Braga no Mais Você que não se aproximou muito do ginasta no reality show, e ficou com "o pé atrás" por conta de falas que ele teve. Além de se autointitular "mentiroso", Diego teria dito que recebeu instruções de ex-participantes.

O ex-BBB disse que foi criado por duas mulheres "sem qualquer mentira". "[A fala de Diego] Pegou num lugar diferente, uma ferida que já vem da minha vida toda", disse. "Isso ficou na minha cabeça".

Ana Maria chegou a dizer que Gabriel "não estava totalmente errado", e mostrou um vídeo de quando Diego deu um emoji negativo para Gabriel, mas depois negou. "Não bateu o santo", disse o eliminado.

Apesar disso, Gabriel disse se arrepender da fala com Diego. "Foi expressada errada a minha palavra", afirmou.

Ele também disse que não viu as crises de ansiedade do ginasta. "Nem tinha conhecimento porque a gente não trocava muita ideia", disse.

Gabriel ainda disse que é uma pessoa extrovertida, mas teve dificuldades para "se mostrar" no jogo. "Era um mix de energia. Muitas pessoas já falavam alto, tinham muita voz lá", explicou.

Ele também disse que foi Maike quem o convidou para ir ao BBB. "Assistia um pouco, mas não tinha essa coisa de querer entrar", lembra. "Aqui fora, não quero apontar o dedo na cara de ninguém, mas ali precisa".

Ana Maria brincou sobre o apetite do brother e perguntou como foi enfrentar a Xepa. "Não eram comidas que seriam novidade para mim", disse Gabriel. "Meu problema não é o que comer, é a quantidade. Eu gosto de abundância".

O ex-BBB, que já foi nadador profissional e salva-vidas, afirmou que o crossfit demanda muita energia.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas