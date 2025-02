Gabriel expõe trauma por 'relação tóxica' e fala em casamento: 'Ser pai'

Eliminado do BBB 25, Gabriel comentou na manhã desta quarta-feira (12) no Mais Você (Globo) sobre seus relacionamentos amorosos.

O que aconteceu

Confrontado por Ana Maria Braga sobre as crises de ansiedade de Diego Hypolito, Gabriel afirmou que já teve "traumas relacionados a isso". "Eu já tive um relacionamento que não foi tão legal, onde a pessoa tinha alguns ataques de ansiedade e isso me feriu, porque era apontado para mim e isso não era legal", lembra.

Por outro lado, o ex-BBB exaltou Juliana Gomes, sua atual namorada. A empresária fez uma participação especial no terceiro bloco do programa.

Gabriel explica que demorou para dizer "eu te amo" para Juliana, mas quando o fez, soube que era a "mulher de sua vida". "Sou complicado, mas a gente persistiu nisso", lembra. "Nunca tinha pensado que ia encontrar a mulher da minha vida".

Ele ainda disse que pretende se casar em um futuro próximo. "Sonho ser pai", afirmou.

Juliana, por sua vez, disse que não teve medo de Gabriel se envolver com outra pessoa no reality show, pois estavam "bem alinhados". "A gente conversou bastante sobre isso", explicou. "Estava bem tranquila quanto a isso".

Ele reafirmou isso [o nosso relacionamento] quase todos os dias. Fiquei bem feliz com isso, é meu maior prêmio. Juliana Gomes

