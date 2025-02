Gabriel explica motivo de sua eliminação: 'Duas contra um mero plebeu'

Gabriel comentou na manhã desta quarta-feira (12) sobre sua eliminação do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

No Mais Você, Gabriel disse que entendeu por que foi eliminado. "Demorei para me posicionar", explica.

Enxergo onde eu errei. Não joguei conforme o jogo, só joguei querendo ser excessivamente eu, como sou aqui fora, e acabei me prejudicando. Gabriel

Segundo o ex-BBB, a competição era muito acirrada. "A Vitória já é Camarote, tem uma base de fãs enorme. E Aline é uma pessoa que com certeza aparecia muito na casa, tem uma energia bem pra cima, fala alto."

Ainda assim, ele disse ter ficado impressionado com as porcentagens —Gabriel saiu com 48,8%, atrás de Vitória, com 42,88%. "Eram duas contra um mero plebeu, que era eu. Eu estava ciente disso e fui confiando nos fãs aí de fora", afirmou. "Até achei que eu ia estar pior ainda em relação à Vitória."

