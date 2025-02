Funkeiro top 1 do Brasil rejeita convite +18 de Urach: 'Minha mãe me mata'

O cantor Nilo Froelich expôs proposta para gravar vídeo pornô que recebeu de Andressa Urach, mas negou o convite.

O que aconteceu

Nilo expôs print de mensagem enviada por Urach com o convite. "Oi, quer gravar comigo?", escreveu a modelo na mensagem enviada no direct do perfil do artista.

Funkeiro se mostrou assustado com a proposta, mas disse que negou. "Você é louco, não quero gravar nada com ela, não... Tipo assim, ela é braba lá nos vídeos dela e tal, mas não faço esse tipo de conteúdo", declarou.

O artista também alegou que sua mãe o mataria caso ele produzisse esse tipo de conteúdo. "Sou tímido para essas paradas. Se eu gravar também minha mãe me mata, corta meu pescoço, tira minha barba, raspa meu cabelo, já era para mim".

Nilo Froelich é um cantor sensação das paradas de streaming. Atualmente, ele ocupa o top 1 do Spotfy Brasil com mais de 10 milhões de ouvintes mensal.