Fuga térmica: entenda o processo que fez celular explodir e ferir jovem

O caso da mulher que sofreu queimaduras de primeiro e segundo graus após o celular explodir em seu bolso assustou os internautas e gerou curiosidade e medo sobre o que causou a explosão.

Apesar de não serem comuns, episódios como este podem ser graves. Medidas simples de uso e manutenção podem mitigar os riscos de explosão causada por conta do superaquecimento da bateria.

Por que celulares podem explodir?

A maioria dos telefones celulares modernos utiliza baterias feitas de íon de lítio, que têm alta densidade energética. Segundo o Prof. Ely Dirani, coordenador do curso de Engenharia de Produção da PUC-SP e mestre e doutor em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da USP, esse tipo de bateria tem desempenho superior aos demais.

[As baterias de íon de lítio] podem armazenar e liberar energia de forma eficiente, além de terem durabilidade e ciclos de carga e descarga muitos superiores Prof. Ely Dirani

No entanto, alguns fatores podem comprometer a segurança dessas baterias e provocar superaquecimento, incêndios e até explosões por conta de um processo chamado fuga térmica. Entre estes fatores, estão:

Danos físicos à bateria: se a bateria for perfurada, amassada ou sofrer algum tipo de impacto, pode haver um curto-circuito interno;

se a bateria for perfurada, amassada ou sofrer algum tipo de impacto, pode haver um curto-circuito interno; Sobrecarga ou uso de carregadores inadequados: carregadores de má qualidade ou incompatíveis podem fornecer uma corrente elétrica excessiva ao aparelho;

carregadores de má qualidade ou incompatíveis podem fornecer uma corrente elétrica excessiva ao aparelho; Exposição a altas temperaturas: deixar o celular em ambientes muito quentes, como dentro do carro sob o sol, pode aquecer o aparelho;

deixar o celular em ambientes muito quentes, como dentro do carro sob o sol, pode aquecer o aparelho; Envelhecimento da bateria: com o tempo, as baterias perdem eficiência e podem se tornar instáveis, especialmente se forem submetidas a ciclos de carga e descarga intensos;

com o tempo, as baterias perdem eficiência e podem se tornar instáveis, especialmente se forem submetidas a ciclos de carga e descarga intensos; Defeitos de fabricação: em casos raros, a bateria pode ter sido fabricada com defeitos, como impurezas no material ou falhas no design , que aumentam o risco de fuga térmica.

Na fuga térmica, há um aumento rápido da temperatura e da pressão no interior da bateria. "O processo começa com o aquecimento interno da bateria. Quando atinge uma temperatura crítica, acelera as reações químicas e faz com que a bateria fique ainda mais quente. Isto leva rapidamente a uma diminuição do desempenho da bateria", explica o professor.

O aumento da temperatura faz com que os componentes internos da bateria se decomponham, liberando gases inflamáveis e mais calor. Se o calor não for dissipado rapidamente, a pressão dentro da bateria aumenta até que ela possa explodir ou pegar fogo Prof. Ely Dirani

Quais são os riscos deste tipo de explosão?

Segundo o especialista, os principais perigos são:

Queimaduras graves: a explosão pode lesionar a pele da pessoa que está carregando o aparelho;

a explosão pode lesionar a pele da pessoa que está carregando o aparelho; Incêndios: o fogo pode se espalhar para outros objetos ou pelo ambiente, dependendo de onde o celular está no momento da explosão --caso ele esteja em um bolso, por exemplo, o tecido da roupa pode pegar fogo. Se estiver em um móvel, o fogo pode se alastrar pela mobília;

o fogo pode se espalhar para outros objetos ou pelo ambiente, dependendo de onde o celular está no momento da explosão --caso ele esteja em um bolso, por exemplo, o tecido da roupa pode pegar fogo. Se estiver em um móvel, o fogo pode se alastrar pela mobília; Liberação de gases tóxicos: a combustão da bateria pode liberar gases perigosos, como monóxido de carbono e vapores de lítio, que são prejudiciais à saúde.

Como evitar uma explosão de aparelho celular?

No dia a dia, é importante tomar alguns cuidados, como:

Utilizar carregadores e cabos originais ou certificados pela fabricante;

Não deixar o celular carregando em locais abafados, como debaixo do travesseiro ou no sofá;

Evitar expor o aparelho a temperaturas extremas;

Verificar a integridade da bateria regularmente. Se a carcaça estiver deformada ou inchada, o uso deve ser interrompido imediatamente;

Observar sinais de alerta, como aquecimento excessivo sem motivo aparente, odores estranhos, vazamento de líquidos ou fumaça saindo do aparelho.

Trocar a bateria resolve?

Segundo o Prof. Dirani, trocar a bateria de um celular que apresenta fatores de risco pode reduzir significativamente o risco de explosão, desde que a nova bateria seja de boa qualidade e compatível com o aparelho. No entanto, outros fatores também devem ser considerados neste caso:

Qualidade da bateria: use apenas baterias originais ou de marcas confiáveis. Baterias falsificadas ou de baixa qualidade podem apresentar os mesmos riscos;

use apenas baterias originais ou de marcas confiáveis. Baterias falsificadas ou de baixa qualidade podem apresentar os mesmos riscos; Condições de uso: mesmo com uma bateria nova, o uso inadequado ainda pode causar problemas;

mesmo com uma bateria nova, o uso inadequado ainda pode causar problemas; Estado do aparelho: se o celular tiver outros problemas, como danos na placa de circuito ou no sistema de carregamento, isso também pode afetar a segurança da bateria.