Fora do BBB 25, Giovanna nega envolvimento com brother: 'Zero maldade'

Giovanna Jacobina, 27, respondeu um comentário no X, antigo Twitter, esclarecendo sua proximidade com João Pedro quando estava dentro do BBB 25.

O que aconteceu

Uma semana após deixar o confinamento, a médica veterinária reagiu a uma publicação relembrando como ela e um dos gêmeos estavam sempre abraçados. "Ela ficava ASSIM com o gêmeo, se ele ficar assim com a gralha a tl surta", escreveu uma fã do reality.

A irmã de Gracyanne garantiu que ela tratava João Pedro e João Gabriel apenas como irmãos. "Gente já falei várias vezes que tinha ZERO maldade com os Joãos, ele são bem mais novos e eu tinha um sentimento de irmãos caçulas, qualquer carinho lá é hiper bem vindo, sentimos falta da família, amigos…", afirmou.

A ex-sister ainda questionou o motivo dos mesmos comentários não serem feitos para outras participantes que estão sempre próximas dos gêmeos. "Não vejo ninguém falando disso comigo da Thamiris ou Vitória, bobeira, são coisas diferentes".

Gente já falei várias vezes q tinha ZERO maldade com os Joaos, ele são bem mais novos e eu tinha um sentimento de irmãos caçulas, qualquer carinho lá é hiper bem vindo, sentimos falta da família, amigos… Não vejo ninguém falando disso cmg da Thami ou Vit, bobeira, são coisas… -- Giovanna Jacobina 🐈‍⬛ (@GiJacobina_) February 12, 2025

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas