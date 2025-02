Fernanda Torres detalha reta final da campanha de Ainda Estou Aqui ao Oscar

Fernanda Torres está em plena campanha na reta final do Oscar 2025 — as votações iniciaram nesta terça-feira (11) e vão até o dia 18 —, e contou o caminho que "Ainda Estou Aqui" fez desde a estreia em festivais. Ela tem concedido entrevistas a revistas e programas de TV americanos.

O que aconteceu

A atriz brasileira indicada ao Oscar de melhor atriz pelo papel de Eunice Paiva lembrou quando a equipe de "Ainda Estou Aqui" foi ovacionada por 10 minutos no Festival de Cinema de Veneza: "[Ali os produtores e o estúdio] entenderam que seria uma longa, longa jornada. E então eu tinha trabalho a fazer e eu simplesmente disse, 'cara, esquece, eu vou estar totalmente nesse projeto agora'. E tem sido assim", falou Torres em entrevista à revista americana Enterteiment Weekly.

Fernanda conta que o filme teve uma maratona desde o último mês: "É inacreditável. Hoje em dia, eu respeito todos os atores que fazem filmes internacionais porque é um trabalho e tanto. Estou realmente impressionada com isso".

A brasileira lembrou a intensa campanha para o Oscar e comparou com a que sua mãe fez, mais de 25 anos atrás: "Uma campanha para o Oscar, ou especialmente para o Oscar e os outros prêmios, era algo relacionado aos Estados Unidos. Minha mãe, ela foi indicada e estava trabalhando principalmente nos EUA, mas hoje em dia, os eleitores, eles estão por toda parte".

Fernanda Torres diz que devido a essa diversidade de eleitores do Oscar, sua campanha incluiu viagens, por exemplo, para a Europa em lançamentos do longa brasileiro que também foi indicado a melhor filme internacional e melhor filme: "Eu tenho viajado, ziguezagueando sobre o Atlântico, sobre os dois hemisférios, três continentes, e é uma viagem e tanto", falou rindo.

Fernanda Torres em 'Ainda Estou Aqui' em cena dirigindo Imagem: Reprodução/Sony Pictures Brasil

Torres explicou a estratégia de lançar o filme nos EUA apenas em janeiro. Foi devido a isso que o longa não esteve em premiações como o Critics Choice, já que a campanha estava voltada para festivais, onde estavam presentes críticos que votavam no Globo de Ouro, que ela saiu vencedora: "Desde o Globo de Ouro até agora, quando o filme está sendo notado, essa é a razão [para o amor e apoio que recebemos] — estávamos trabalhando duro para isso".

Fernanda Torres disse ainda que foi a responsável por falar para Walter Salles que seu longa também foi indicado a melhor filme no Oscar 2025: "Eu dei a notícia. Eu disse: 'E Melhor Filme, Walter! Foi indicado!'. E ele disse: 'Sério?! Para Melhor Filme?!'. Porque para ele, o internacional e a indicação para atriz eram os principais objetivos para nós. E então ele não ouviu"

Fernanda Torres considera um milagre a indicação inédita a melhor filme: "É um milagre, veja bem, porque o filme é falado em português, você tem que lembrar disso. E muitas pessoas têm problemas com legendas, especialmente nos EUA. Então é realmente um milagre".

Ao final da entrevista, Torres lembrou que é preciso trabalhar como embaixadora do filme em campanha e, por isso, também se faz necessário tomar cuidado com as declarações que faz — sobre ou não a produção: "Você é um pouco como um embaixador, não apenas para seu filme, mas para nós agora para um país. Você tem que pensar sobre o que tem a dizer. Você tem que ter cuidado porque às vezes você fica tão cansado que perde sua censura e tem que lembrar que está falando para um público enorme e isso pode machucá-lo se você não fizer direito".