Fernanda Gentil leva susto após polícia bater na porta de sua casa nos EUA

Fernanda Gentil, 38, revelou que se assustou após policiais baterem na porta de sua casa, em Orlando, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Gentil contou que estava de férias reunida com sua família, eles deram uma festa e fizeram bastante barulho. "A casa era um auê de barulho... Do nada, surgiu um policial... Falei [é por causa] do barulho... Já estou acostumada no Brasil é o tempo inteiro porque gosto de fazer umas festinhas no Brasil, então já tive a presença de policial algumas vezes", declarou em vídeo publicado em seu canal no YouTube.

No entanto, a apresentadora se surpreendeu ao descobrir o verdadeiro motivo pelo qual a polícia bateu em sua porta. "Mas, cara, eu fui toda cheia de argumento, falar que estávamos de férias com as crianças, aí cheguei lá, falei: 'oi, entre'... Aí ele falou: 'a porta do carro ficou aberta'. Foi só isso. A gente esqueceu a porta aberta. Eu agradeci. Passava nem sinal de wi-fi, mas foi só isso".

Fernanda Gentil é casada Priscila Montandon desde 2018. A apresentadora é mãe de Gabriel, 9, do casamento com Matheus Braga. Ela, aliás, já revelou que pretende aumentar a família e ter filho com Priscila.