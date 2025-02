Felipe Camargo conta detalhes de como conheceu Vera Fischer, sua ex-esposa

Felipe Camargo relembrou os bastidores de quando conheceu Vera Fischer e os dois engataram relacionamento.

O que aconteceu

Camargo e Fischer se conheceram durante as gravações da novela "Mandala" (1987). Durante participação no podcast Retiro O Que Eu Disse, o ator recordou que na trama seu personagem se apaixonava pelo de Vera, sem saber que ela era sua mãe. A história acabou censurada pela ditadura.

Ele explicou que falou para o diretor da novela, Daniel Filho, que a censura iria barrar a história. "Eu cheguei e falei: 'isso aí não vai passar cara. Um nova das 20h em que vou matar meu pai e me casar com a minha mãe? Isso não vai rolar'".

Apesar da censura, Felipe ressaltou que foi graças a novela que ele conheceu Fischer. "Acabei conhecendo a Vera ali, né? Não ficamos juntos na trama, mas acabamos juntos na vida. Da nossa relação nasceu o Gabriel, que hoje está com 32 anos".

Relação 'tumultuada'

Vera Fischer e Felipe Camargo viveram um relacionamento complexo. Quando eles se conheceram, ela era casada com Perry Salles, pai de sua filha mais velha, Rafaela. Ela terminou o casamento para ficar com Camargo.

Durante o relacionamento com Felipe, Fischer passou a usar a drogas. A atriz já explicou que após se separar de Perry, fez novos amigos que eram do ciclo de Felipe, "que eram mais jovens, arrojados, leves, desbocados, maravilhosos", sua vida entrou em um "turbilhão" e ela passou a usar drogas.

E era a época das drogas, e eu pensei que para me enturmar, para eu conseguir viver com essas pessoas, eu teria que fazer o que elas fazem. Nem tudo obviamente. Mas eu tinha que experimentar esse tipo de coisa. Foi fantástico no início, descobrir uma vida que você achou que nunca ia viver.

— Vera Fischer ao programa Persona, da TV Cultura

Vera classificou sua relação com Felipe como "tumultuada". No total, eles ficaram juntos por nove anos e tiveram um filho, Gabriel. Atualmente, Camargo é casado com Maria Luiza, com quem tem um filho, Antônio, de 14 anos. O ator já declarou que está sem consumir drogas e álcool há 27 anos.