Delma reclama de falta de café nas compras, e brother responde: 'Estava lá'

Enquanto alguns brothers faziam barba e cabelo para a primeira Festa do Líder do BBB 25 (Globo), Delma reclamou da falta de café nas compras da semana.

O que aconteceu

A sister conversou com os brothers do VIP, que se arrumavam. "Antes de vocês descerem [do Apê do Líder] eu vou lá para tomar um café, porque o meu acabou. Ninguém comprou o meu café na feira."

Maike, então, respondeu. "A senhora estava lá [nas compras]."

Os brothers presentes riram e Vinícius brincou. "Eita, como reclama."

Também rindo, Delma se justificou. "Eu esqueci. Quando vi as carnes, fiquei doida que esqueci do café. Essas pragas não toma café, só quem tomava é Gabriel uma vez ou outra."

