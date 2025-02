Após noite de eliminação no BBB, Diogo orienta Vilma: 'Esteja presente'

Colaboração para Splash, no Rio

Após a eliminação de Gabriel no paredão desta terça-feira (11) e o discurso de Tadeu Schmidt enfatizando a importância de se destacar no jogo do BBB 25, Diogo Almeida aproveitou para dar conselhos à sua mãe, Vilma, sobre sua postura na casa.

O que houve

Diogo incentivou a mãe a se posicionar no jogo. "Não deixa que as piadinhas ou algum desconforto de alguém pela sua presença faça que você não esteja. Entendeu? Tem que tá!", disse. O ator ainda reforçou. "Ocupa essa casa, Vilmoca. Esteja presente", frisou.

Vilma, por sua vez, demonstrou preocupação. "Estamos na mira deles direto, cara. Então, a gente não respira", desabafou.

Diante disso, Diogo Almeida tentou acalmar a mãe. "Respira. Vive, segue vivendo".

