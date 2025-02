Gil do Vigor e Ceci questionam Gabriel por falas machistas no BBB 25

Na madrugada desta quarta-feira (12), Gabriel participou do Bate-Papo com o Eliminado, transmitido pelo Globoplay, onde foi questionado sobre falas contra Aline que repercutiram negativamente fora da casa e foram consideradas machistas pelo público.

O que houve

Durante a conversa, os apresentadores Ceci e Gil do Vigor abordaram o tema e destacaram a importância do aprendizado com situações como essa. Ceci enfatizou a relevância da reflexão e da busca por informação: "É muito importante a gente buscar informação porque o Big Brother tem esse maravilhoso de trazer luz pra coisas que a gente pode aprender, ressignificar e melhorar na vida da gente. Buscar informações sobre esses temas e como eles têm peso em algumas discussões pode ajudar bastante", frisou.

Gil do Vigor reforçou a necessidade de empatia. "Imagina alguém falando dessa forma com sua namorada, com a sua mãe. Se colocar no lugar, pra ter empatia", comentou o ex-BBB. Gabriel ouviu as colocações atentamente.

Gabriel foi eliminado do BBB 25 na noite desta terça-feira (11). Ele foi o mais votado pelo público e deixou a casa do Big Brother Brasil com 48,81% dos votos.