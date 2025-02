Destaque em provas e alvo em Diego: Relembre a trajetória de Gabriel no BBB

Gabriel foi o sexto eliminado do BBB 25 (Globo), no quarto Paredão. O modelo recebeu 48,81% dos votos, contra 42,88% de Vitória Strada e 8,31% de Aline.

Ao todo, o Paredão teve 28.846.680 votos.

Destaque em provas e perseguição a Diego

Gabriel é modelo e promotor de eventos em São Paulo. Ele entrou no BBB como dupla de Maike, seu amigo. Os dois se conheceram aos 13 anos, quando nadavam juntos e competiam pelo Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa.

Ao longo do jogo, Gabriel se aliou a Diogo e os gêmeos João Pedro e João Gabriel. Também se aproximou da dupla Eva e Renata.

Ele se destacou em provas de resistência, e chegou a vencer, junto com Maike, a terceira Prova do Líder. Também venceu com sua dupla a primeira Prova do Anjo, de habilidade e estratégia, na qual imunizaram os gêmeos.

Por outro lado, Gabriel e Maike sofreram com o segundo Castigo do Monstro, no qual foram colocados por Diego e Daniele Hypolito. Os dois tiveram que seguir fantasiados de Kleber Bambam, o primeiro campeão do BBB, carregando a boneca Maria Eugênia o tempo todo.

Em relação às rivalidades, ele viralizou por conta da quantidade de comentários sobre Diego Hypolito. O ginasta foi voto e tema de conversa diversas vezes por parte do paulista, que chegou a dizer que não tinha empatia pelas crises de ansiedade dele.

O brother também chegou a viralizar quando sua namorada, Juliana Gomes, falou sobre o "relacionamento aberto" que tiveram no passado.

Gabriel estreou no Paredão somente neste último domingo (9). Na disputa com Aline e Vitória Starda, o paulista foi escolhido pelo público para deixar a casa. Ele chegou a prometer pular sem roupas na piscina caso voltasse da berlinda, mas João Gabriel indicou que o brother "não protagonizou".

