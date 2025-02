Daniel Castro: Fora da Band, Datena sente falta de status de estrela no SBT

Após deixar a Band, o apresentador José Luiz Datena está sentindo a falta do status de estrela no SBT, além da falta de estrutura de sua nova casa, apontou Daniel Castro na edição do Splash Show desta quarta-feira (12).

O Datena vive em estado de insatisfação. Ele é uma pessoa muito inquieta. E, sim, ele está estranhando no SBT a falta de estrutura. De fato, o SBT tem uma estrutura de jornalismo enxuta, ela é menor do que a da Band. Acho que também ele está sentindo que o SBT não está tratando ele como aquela grande estrela que ele acredita que é, e que a Band o tratava como.

Na semana passada, teve a queda de um avião numa avenida em São Paulo, o Datena foi chamado para apresentar o plantão. O SBT ficou ao vivo com essa notícia. Ele chegou no SBT às 9h30 achando que já ia entrar no ar, mas chegou lá e nem um camarim exclusivo tinha, porque o camarim é compartilhado, ele compartilha com outros apresentadores. E falaram que ele só ia entrar no ar às 11h, e ele foi embora.

Foi embora e não apresentou o bloco que começaria às 11h. E ele tem um contrato que pode sair a qualquer momento também, são 30 dias de aviso prévio, ou nem isso, que dá para negociar.

Daniel Castro

Castro falou ainda que a aproximação do apresentador Luiz Bacci com o SBT tem deixado Datena um pouco inseguro em sua nova emissora. Porém, apontou também seu trunfo pelo aumento da audiência.

Ele também está se sentindo muito ameaçado pelo Bacci. Essa história do Bacci que está rondando o SBT tem deixado ele muito inseguro. Agora, ele tem um trunfo, a audiência melhorou, nos últimos dias pelo menos, o Tá Na Hora deu uma recuperada, não está perdendo para a Band, ainda não ganha da Record, não chega a incomodar a Record, mas não perder para a Band já é um grande feito.

Enfim, ele está com esse trunfo, então por isso ele também está crescendo um pouco. Até ontem saiu uma fofoca de que ele já está se afastando por causa de estrelismo, de estresse, sim, tem esse descontentamento dele com o SBT, mas não é para tanto. Mas sim, já tem uma crise entre ele e o SBT, isso dá para afirmar.

Daniel Castro

