"Conclave", "O Brutalista" ou "Anora"? Corrida está aberta para Bafta Film Awards

Por Marie-Louise Gumuchian

LONDRES (Reuters) - O thriller sobre seleção papal "Conclave" lidera as indicações para os Baftas de domingo, mas enfrenta forte concorrência do drama de época "O Brutalista" e do novo líder da temporada de prêmios "Anora", sobre uma dançarina exótica que se casa com o filho de um oligarca russo.

Ao contrário do ano passado, quando "Oppenheimer" dominou, o Bafta Film Awards de 2025 não tem um vencedor claro. Atualmente, as probabilidades favorecem "O Brutalista" para ganhar o prêmio de melhor filme, o principal da noite na premiação britânica de cinema.

O filme britânico "Conclave", que tem 12 indicações no total, vem em seguida, impulsionado pelo seu diretor Edward Berger, que no Bafta de 2023 ganhou sete prêmios com o remake alemão "Nada de Novo no Front".

"Este ano, está um pouco mais aberto... parecia que por um tempo 'O Brutalista' era o favorito, mas agora parece que 'Anora' também está aparecendo", disse o editor de filmes da Digital Spy, Ian Sandwell, à Reuters.

"Portanto, podem ser eles ou pode haver uma surpresa local com 'Conclave'", acrescentou.

Muitos consideram "Anora" um forte candidato à temporada de prêmios depois que ele e o diretor Sean Baker triunfaram no Critics Choice Awards da semana passada, bem como no Producers and Directors Guild of America Awards.

Completam a lista de melhores filmes o biográfico de Bob Dylan "Um Completo Desconhecido" e o filme policial musical "Emilia Pérez".

Embora Demi Moore tenha sido repetidamente homenageada por sua atuação no filme de terror corporal "A Substância", ela pode ser contrariada na categoria de atriz principal pela britânica Marianne Jean-Baptiste por sua interpretação aclamada pela crítica de uma mulher que luta contra a depressão em "Hard Truths".

"Demi Moore provavelmente ganhará o Oscar, então ela terá seu momento, mas seria ótimo ver algum tipo de talento local ganhar", disse Sandwell.

A brasileira Fernanda Torres, que ganhou Globo de Ouro, não está na disputa de melhor atriz, enquanto "Ainda Estou Aqui" compete na categoria Melhor Filme de Língua Não-Inglesa.