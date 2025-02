Chico: Tadeu precisou inventar metáfora para explicar tragédia do BBB 25

Para o quarto Paredão do BBB 25, Tadeu resolveu inventar uma metáfora grega para dar uma mensagem para os participantes do programa, afirmou Chico Barney no Central Splash desta quarta-feira (12).

O Paredão estava sendo disputado por Vitória, Aline e Gabriel, que foi eliminado do reality. O discurso do apresentador trouxe uma metáfora de guerreiros que abrem mão da luta pela união. Tadeu também falou sobre não aproveitar as oportunidades.

Não existe metáfora o suficiente para explicar o fracasso desse elenco. O Tadeu teve que inventar um conto da carochinha novo para tentar desenhar o que está acontecendo lá. São coisas que nunca aconteceram antes, que nem mesmo a tragédia grega pôde prever.

Chico Barney

Para Chico Barney, a produção do programa tem de fato se esforçado para cutucar os participantes, inclusive com a ajuda do público, que dá ideias e mais ideias para que os brothers acordem. No entanto, o elenco não dá um retorno positivo.

O BBB 25 vai entrar no Guinness também: é o maior brainstorm a céu aberto da história da humanidade. Porque a gente vê todo mundo que é fã do programa, todo mundo que gosta de reality show, desesperado com esse elenco, mandando ideias para produção executar a respeito deles. Todo dia aparece um negócio novo.

Chico Barney

