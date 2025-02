Chico: Resultado do Paredão indica que Diogo já é o campeão do BBB 25

Do UOL, em São Paulo

Após o último Paredão do BBB 25, com Gabriel eliminado e Vitória e Aline mantidas na casa, tudo indica que o reality terá Diogo como campeão, afirmou Chico Barney no Central Splash desta quarta-feira (12).

Eu tenho uma teoria que é a seguinte, esse BBB já tem um campeão definido. E uma torcida que está quente, que está pulsante, é a torcida do Diogo.

Na minha opinião, a torcida do Diogo vai conduzi-lo à vitória do BBB. E já não há mais nada a ser feito. É um BBB morno, é um BBB em que novas forças dificilmente terão espaço para se atacar.

Aline deveria ser demitida por justa causa, diz Chico

Aline, que escapou da eliminação, não "cumpre o briefing" e deveria ser demitida por justa causa do BBB 25, disparou Chico Barney.

Na minha humilde opinião, com todo o respeito, a Aline deveria ser sumariamente demitida do BBB. Não expulsa, não eliminada, não desclassificada. Demitida. Chega de não cumprir o briefing. Chega de não entender.

Eu acho que eles precisavam implementar essa justa causa, né? E aí já pensar em uma dinâmica para colocar pessoas no lugar desses que fossem saindo por justa causa.

Eu não sei como funciona esse contrato dos participantes, se tem alguma brecha para isso, mas eu acho que é sempre tempo para inovar. (...) Por favor, por favor. O Brasil depende dessas demissões.

Saryne: Aline pode ter BBB na mão se mudar postura e fechar com Diogo

O futuro de Aline dentro do jogo após o Paredão também foi discutido por Bárbara Saryne e Chico Barney no programa.

Gracyanne Barbosa e seu grupo de aliados refletiram sobre o discurso de Tadeu ao eliminar Gabriel, em que ele falou sobre pessoas que estão se omitindo do jogo. A musa fitness acredita que Aline pode não estar sendo bem vista pelas mulheres fora do programa devido à relação polêmica com Diogo.

Bárbara Saryne diz que essa decepção apontada por Gracyanne foi justamente por Aline ter decidido manter a relação com o Diogo, algo que as mulheres da casa não gostaram.

Aqui fora eu acho que a questão nem foi a Aline ficar com o Diogo, foi o posicionamento dela, que era incoerente, de uma hora dizer uma coisa, e outra hora dizer outra

Bárbara ainda acredita que, caso Aline queira ganhar força dentro do jogo, precisaria se aliar de forma definitiva a Diogo. "O jogo, enfim, também tá na mão dela nesse sentido.

Se a postura dela mudar, se ela passar a defender o Diogo, se ela parar de ficar apontando o Diogo em Sincerão, se parar de ficar dando palco para a galera que está contra o Diogo, ela tem chance, sim, de mudar, do público acolher e dizer: 'Agora vamos com o casal até o fim'.

