Camilla sobre aliada no BBB 25: 'Pela dinâmica, não me aproximaria'

Na piscina do BBB 25 (Globo), Camilla conversou com Gracyanne sobre sua aliança com Vitória durante a tarde de quarta-feira (12).

O que aconteceu

A trancista confessou que, por mais que seja aliada da atriz, não se aproximaria dela em outra circunstância de jogo. "Eu gosto muito da Vitória, mas eu sinto que minha aproximação com ela é mais porque aconteceu desde o início."

Se fosse pela dinâmica da casa, não seria uma pessoa que eu me aproximaria. Camilla

Ela explicou mais sobre seu incômodo com a aliada. "Me incomoda gente que é muito feliz o tempo inteiro, procura ser engraçada".

Gracyanne completou. "Uma pessoa que quer chamar atenção".

A sister concordou. "Isso. Eu brinco e tal, mas tem horas que eu paro, converso algo sério. Mas o tempo inteiro [ficar] na bobeira com tudo, me irrita".

