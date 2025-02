Bilheteria internacional de 'Ainda Estou Aqui' ultrapassa os R$ 100 milhões

Sucesso em todo o mundo, o longa nacional "Ainda Estou Aqui" já soma US$ 22 milhões em bilheteria a nível mundial - cerca de R$ 127 milhões na cotação atual.

O que aconteceu

10% desse valor corresponde à arrecadação do filme de Walter Salles, 68, nos cinemas norte-americanos. Somente no último final de semana, de acordo com a rádio CBN, a obra lucrou US$ 1,06 milhão nos EUA, tornando-se o segundo filme mais assistido por lá no final de semana.

"Ainda Estou Aqui" teve resultados muito expressivos também na França, Portugal e Itália. Nesses locais, a história angariou respectivamente US$ 1,5 milhão, US$ 712 mil e US$ 327 mil, segundo o portal Box Office Mojo.

O longa é um dos favoritos ao Oscar de Melhor Filme neste ano. Ele também é indicado à estatueta de Melhor Filme Estrangeiro e de Melhor Atriz para sua protagonista, Fernanda Torres, 59.