BBB: Aline sugere para Eva e Renata que sister fala mal delas pelas costas

Aline sugeriu para Eva e Renata que Gracyanne critica as cearenses pelas costas no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Na piscina, a baiana conversou com a dupla de amigas. Aline reprovou ter sido apontada por Gracyanne em dinâmica, já que acredita que Renata e Eva possam ser os verdadeiros alvos da fisiculturista.

Renata: "A Gra veio falar que tu foi perguntar por que ela não colocou a gente no 'Saboneteira'".

Aline: "Eu falei pra ela que não tem sentido ela ter me colocado como 'saboneteira' e não ter colocado vocês, já que ela já tinha comentado várias vezes sobre vocês".

Renata: "Comentado o quê?".

Aline: "Várias coisas. Se ela não comentou com vocês, aí...".

Renata: "Ela disse que não tinha nenhum impasse com a gente".

Aline: "Mentira! Pra mim, não fez sentido agora ela ter ido falar isso pra vocês, como se eu estivesse jogando vocês na fogueira".

Renata: "Ela veio me falar que ela não tinha um impasse comigo. Aí eu falei: 'Também não tenho, Gracy'".

