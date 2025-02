'BBB 25': Vitória Strada teve mais votos da torcida para eliminação do que Gabriel

Gabriel, ex-dupla de Maike, foi o escolhido do público para deixar o BBB 25 nesta terça-feira, 11. O brother recebeu 48,81% dos votos em uma disputa acirrada com Vitória Strada. A atriz, inclusive, chegou a receber um porcentual maior para deixar a casa na categoria Voto da Torcida.

Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, a decisão do Paredão mudou de domingo, 9, para terça-feira, 11. No Voto da Torcida, Gabriel recebeu 45,24% da escolha do público. Vitória, 50%.

Já no Voto Único por CPF, a atriz recebeu 35,76%, enquanto o brother teve 52,38%. A média das duas categorias gerou a eliminação de Gabriel.

O Voto Único por CPF foi implementado no BBB 24. A categoria exige que o usuário informe seu CPF para verificação de autenticidade, permitindo que vote apenas uma vez por paredão.

A berlinda desta terça marca uma nova fase do programa e é a primeira em que os participantes disputaram individualmente. Na semana passada, os brothers foram emparedados em duplas, mas apenas Giovanna deixou a casa. A dupla da sister, Gracyanne Barbosa, foi para o Quarto Secreto e retornou ao programa.