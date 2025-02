'BBB 25' terá dinâmica inédita com brother trancado em quarto nesta quarta; saiba como será

A primeira Festa do Líder do BBB 25 ocorre nesta quarta-feira, 12, mas a noite não será apenas de diversão para os brothers. No dia, os participantes irão enfrentar dinâmicas inéditas que envolverão vetos para a comemoração e para a Prova do Líder na quinta, 13.

A novidade foi anunciada por Tadeu Schmidt em um vídeo publicado no Instagram. Segundo o apresentador, o atual líder, João Gabriel, terá de escolher uma pessoa para "barrar" de sua festa. O escolhido não ficará dentro da casa, mas em um local isolado.

O programa também contará com uma dinâmica ao vivo em que duas pessoas terão de vetar outras duas pessoas da Prova do Líder. O jogo será semelhante a um "resta um".

A festa de João Gabriel terá rodeio como tema. A pista de dança será inspirada em uma arena de final de rodeio de Las Vegas, nos EUA, evento que o brother sempre sonhou participar. O chão do cenário fará referência à terra batida onde acontece a prática competitiva e o mobiliário será predominantemente de ferro, com tonéis usados como mesas.