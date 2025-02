Rainha de bateria e circo: como estão os 6 primeiros eliminados do BBB 25

O BBB 25 (Globo) completou um mês no ar com 18 participantes no jogo. Até agora, seis brothers foram eliminados: confira como estão suas vidas após o reality show.

Arleane e Marcelo

BBB 25: Arleane e Marcelo foram eliminados no primeiro Paredão Imagem: Reprodução/Globoplay

Arleane e Marcelo foram os primeiros eliminados da edição, em um Paredão de duplas. Eles deixaram o jogo com 55,85% dos votos.

Arleane saiu a tempo de desfilar como rainha de bateria à frente da escola de samba A Grande Família, de Manaus, Amazonas. A ex-sister segue compartilhando o dia a dia nas redes sociais.

Após cumprir a agenda de eliminado, Marcelo também passou a mostrar mais detalhes do seu cotidiano nas redes. O servidor público acompanhou a esposa durante os ensaios de Carnaval.

Edilberto e Raissa

BBB 25: Edilberto e Raissa foram eliminados no segundo Paredão Imagem: Reprodução/Globoplay

Edilberto e Raissa deixaram o jogo na segunda semana, também em um Paredão de duplas. Pai e filha foram eliminados com 50,70% dos votos.

Após alguns dias de folga, Edi e Raissa voltaram à rotina do circo da família. Nas redes sociais, o artista celebrou: "De volta para a minha casa! O lugar que é mágico, que desperta sonhos, alegrias e sorrisos!"

Giovanna

BBB 25: Giovanna foi eliminada no terceiro Paredão Imagem: Reprodução/Globoplay

Quinta eliminada, Giovanna saiu da casa no primeiro Paredão individual. A veterinária teve 52,61% dos votos na berlinda contra Gracyanne, Daniele e Diego.

Após o reality, Giovanna participou do Domingão com Huck e recebeu um recado de Belo: "Estaremos juntos para a vida. Independente de qualquer coisa, você sabe que pode contar comigo. Sempre estarei ao seu lado. Família para sempre."

Giovanna segue a vida curtindo baladas e praias com amigos.

Gabriel

BBB 25: Gabriel foi eliminado no quarto Paredão Imagem: Reprodução/Globoplay

Sexto eliminado, Gabriel deixou o reality no segundo Paredão individual. Em disputa contra Aline e Vitória, o modelo teve 48,81% dos votos.

Após deixar o confinamento, o ex-brother reencontrou a namorada, Juliana Gomes. Gabriel também participou do Mais Você, com Ana Maria Braga, e afirmou que pretende casar em um futuro próximo: "Sonho em ser pai." Ele postou também uma foto tomando banho, para a alegria de seus fãs e descartou qualquer possibilidade de entrar em plataforma de conteúdo adulto.

