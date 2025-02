Antes de Festa do Líder, BBB 25 terá dinâmica já usada em A Fazenda; veja

Na noite de quarta-feira (12), o BBB 25 (Globo) usará uma dinâmica que já é usada em outro reality show de confinamento: A Fazenda (Record).

O que aconteceu

De acordo com o Gshow, a dinâmica do "Resta Um" será usada pelos participantes para decidir dois vetos na Prova do Líder. O último a permanecer, ou seja, o participante que "sobrar", escolhe um para ser vetado da prova.

Este, por sua vez, também deverá vetar uma pessoa. Aquele que o vetou, contudo, não pode ser o escolhido.

Em A Fazenda, a dinâmica do "Resta Um" é usada semanalmente. No reality da Record, o peão que "sobra" vai direto para a roça.

Além disso, o programa de hoje também trará um veto diferente. O líder João Gabriel vai barrar alguém de assistir à sua Festa do Líder.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas