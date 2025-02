BBB 25 chega ao 1º mês com brigas motivadas por comida e votação; veja

O BBB 25 (Globo) completa um mês nesta quinta (13) e já acumulou algumas - várias - intrigas entre os participantes. De comida a votação, foram vários os motivos que fizeram os brothers protagonizarem alguns bate-bocas nesta temporada. Confira:

Diego X Gabriel e Maike

Os anjos Daniele e Diego Hypolito deram a Maike e Gabriel o Castigo do Monstro Imagem: Reprodução/X

Os brothers tiveram uma relação conflituosa desde o início do jogo. Maike e Gabriel colocaram Diego e Daniele no Monstro, e a dupla de ginastas devolveu o castigo para os brothers na semana seguinte. Gabriel e Maike também indicaram os irmãos ao Paredão.

Diego chegou a apontar que Maike teria "questões externas" com ele, e fãs do programa acreditavam que o problema dos brothers estava relacionado ao nadador olímpico Brandonn Almeida, 27, primo de Maike e conhecido do ginasta.

Em 2019, mesmo ano em que se assumiu gay, Diego Hypolito posou para fotos ao lado de Jair e Michelle Bolsonaro. A partir disso, nasceram rumores de que Brandonn ? que também faz parte da comunidade LGBT+ ? teria tido algum conflito com o ginasta. Em conversa com Splash, o nadador não quis entrar em detalhes.

Camila e Thamiris X Vilma e Diogo

BBB 25: Camila chora após discussão com Diogo e Vilma Imagem: Reprodução/Globoplay

Após o primeiro Sincerão, Camilla e Thamiris se sentaram para conversar com Diogo e Vilma, mas a conversa escalonou para uma troca de farpas. Camilla voltou a reclamar de Diogo e Vilma terem falado que elas se afastaram após o VIP. "Vocês ficaram chateados porque votamos em vocês. Assim como vocês estão na Xepa ainda, Arleane e Marcelo também estão. Pergunta pra eles se mudou alguma coisa. Falar que foi pro causa do VIP, desculpa...".

Quando Diogo tentou falar, Camila virou as costas. "Não quero ouvir. Pra mim, já deu.", disse a sister.

Giovanna X Eva e Renata

BBB 25: Giovanna e Renata discutem Imagem: Reprodução/Globoplay

Durante o Almoço do Anjo, Eva e Renata criticaram o fato de Giovanna pedir para que guardassem comida para ela, mesmo após a sister ser sorteada para o cinema. Todos os participantes, porém, ouviram o áudio da conversa das cearenses e Giovanna se irritou.

Na cozinha, a médica veterinária justificou que, mesmo quando for ao cinema, vai pedir para guardarem uma proteína, já que sente fome e os quitutes do evento não são capazes de alimentá-la. Na sequência, Giovanna afirmou que não agiria na falsidade como Eva e Renata fizeram. "Falsidade não, Gi. Vocês votaram na gente, a gente tá só jogando! Fazendo escolhas. Quer dizer que se fossem não fossem pra lá, não iam escolher a gente pra nada? Ah, me poupe! Me poupe!", disparou Eva.

Aumentando cada vez mais o tom da conversa, Giovanna ainda afirmou: "Vocês não são alecrins dourados! Acorda! [...] Vocês têm que ser menos alecrim dourado, a gente não tá fazendo amizade com alguém porque vocês tão perto.".

Giovanna x Vilma

BBB 25: Vilma se irrita com sister após ser acusada de mentir Imagem: Reprodução/Globoplay

Giovanna e Vilma tiveram uma discussão acalorada quando a veterana tentou justificar o Contragolpe do terceiro Paredão para Aline. "Você quer se fazer de boa moça. Mentira! Está mentindo na cara dura", proferiu Giovanna. Vilma respondeu chamando-a de "cobra", enquanto Giovanna insistiu que a veterana não falava a verdade. Horas depois, elas continuaram o bate-boca no Sincerão, e Vilma chegou a mandar Giovanna "calar a boca".

Gracyanne X Diogo

BBB 25: Gracyanne e Diogo discutiram horas após ela voltar do Quarto Secreto Imagem: Reprodução/Globoplay

Gracyanne e Diogo bateram boca ao retomarem a discussão envolvendo o Contragolpe do 3º Paredão. A musa fitness criticava a atitude de Diogo e a reaproximação entre ele e Aline, quando o brother voltou a se defender. Ele insistiu que estava sob pressão e que pensou na ansiedade que poderia causar em Vitória se ela fosse novamente para o Paredão, mas Gracyanne perdeu a paciência.

Vendo o clima esquentar, alguns participantes começaram a conter os dois para evitar contato físico. Gracyanne, então, declarou: "Não vou bater nele, não. Não precisa me segurar".

Gracyanne: "Você está justificando uma coisa que não tem justificativa. Então tchau! Não precisa".

Diogo: "Eu não vou justificar pra você! Eu conversei com a Aline e pedi desculpas".

Gracyanne: "Tudo bem! Se ela te desculpar ou não, pra mim, como mulher, continuo achando uma atitude de merd*. Porque a minha régua para homem está aqui [alta]. (...) Você acha que a sua atitude foi maneira?".

Diogo: "Não vou te responder. Eu já conversei com a Aline".

Gracyanne: "Você não tem resposta! Responde agora: foi maneira? Não tem resposta, né, Diogo?".

Diogo: "Você não merece que eu responda! Eu já conversei com a Aline, pedi desculpas e não te devo satisfação. Você acha que voltou e é a dona da verdade?".

Gracyanne: "De forma alguma. Só fiz uma pergunta".

Eva X Mateus

Mateus e Eva discutem na festa do BBB 25 Imagem: Reprodução/Globoplay

Eva e Mateus tiveram um momento tenso após o show de Péricles. A sister confrontou o brother ao ouvi-lo mencionar seu nome durante uma conversa com Camilla e Vitória Strada.

Mateus questionou a postura de Eva durante a dinâmica Sincerão. "Vocês não queriam se comprometer com mais ninguém e colocaram a gente [na Mira]. Sendo assim, por que, na hora do Sincerão, quando os meninos nos colocam na Mira, você fala 'não tem que dar explicação'? Por que não tem que dar explicação pra gente?". Eva respondeu prontamente. "Mas não tem que dar explicação", disse.

A discussão continuou com Mateus retrucando. "Se você não quer dar explicação, não venha mais dar explicação pra gente", disse o brother. Eva encerrou com ironia: "Tá certo! Tá ótimo".

Aline X Vinícius

BBB 25: Aline e Vinicius discutem durante festa Imagem: Reprodução/Globoplay

A dupla baiana conversava sobre a escolha do Líder, João Gabriel, que colocou os participantes na mira para a formação do próximo Paredão. A discussão começou com Vinicius dizendo que Aline estava em alto tom de voz. "Pode bradar o quanto você quiser que eu estou achando desnecessário. Você está me gritando, não precisa me gritar", disse.

Aline explicou que estava desabafando e questionou o porque do amigo estar tomando as dores de João Gabriel. "Não estou, eu estou tentando te aconselhar. Problema, grite com você, grite com todo mundo, mas comigo não. Não quero que você fique gritando comigo. Você gosta quando eu falo gritando com você?", questiona Vinicius.

Aline respondeu o amigo dizendo que tem o mesmo tratamento com Diogo. "Não tô entendendo. Eu tava gritando com todo mundo aqui, até com Diogo ali" Vinicius rebateu. "Diogo é Diogo, eu sou eu".

