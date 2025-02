João Gabriel barra Daniele Hypolito de participar de sua festa do líder

João Gabriel barrou Daniele Hypolito de participar de sua festa do líder na noite de quarta-feira (12).

O que aconteceu

Antes de iniciar a festa, João Gabriel barrou Daniele Hypolito de participar de sua festa. A ex-ginasta foi levada para o quarto do 'barrado do baile', sem acesso aos outros confinados e com direito de comer pão, beber água e usar o banheiro.

Caso a sister consiga montar um quebra-cabeças de 300 peças, a participação na festa é liberada. De acordo com Tadeu, a peça leva uma média de 4 horas para ser montada.

Ela também pode ignorar a brincadeira e voltar para casa ao fim da festa, pela manhã.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas