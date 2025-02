Aos 54, Murilo Rosa critica etarismo: 'A maioria no Oscar tem mais de 50'

Murilo Rosa, 54, fala sobre etarismo nas produções audiovisuais.

O que aconteceu

O ator criticou produções que priorizam atores mais jovens. "Personagem não falta, existe para todas as idades. Algumas produções sofrem de um certo etarismo, o que não faz sentido. A maioria dos indicados ao Oscar, Globo de Ouro, tem mais de 40, 50 anos. Não entendo porque ainda existe isso na nossa dramaturgia", disse em entrevista à GQ.

O artista ainda afirmou que não teme envelhecer. "Envelhecer não me assustou e não me assusta. Eu vejo meus filhos crescendo, e isso é materialização da idade, é algo muito legal. Chegar a uma idade avançada, para mim é lindo, significa que você está chegando lá".

No ar em Beleza Fatal (MAX), Murilo disse que não faria nenhum procedimento estético. "Gostaria de ter mais cabelo. Meu cabelo sempre foi muito fininho, tipo de bebê, desde sempre. Então, dá vontade de ter aquela cabeleira, sabe? Eu tenho o nariz grande, mas nunca me incomodou. As ruguinhas que vão aparecendo são bem-vindas. Acho que eu não faria nada não, tenho medo".