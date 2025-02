Viih Tube comemora três meses de Ravi: 'Você é um guerreiro'

Viih Tube usou suas redes sociais para comemorar os três meses de vida de seu filho caçula, Ravi, na manhã desta terça-feira, 11. O bebê é fruto do casamento da influenciadora digital com o ex-BBB Eliezer.

"Feliz três meses, meu pequeno príncipe. Hoje o dia já começou agradecendo pela sua vida, pela sua saúde, eu me lembro quando passamos aquilo tudo no hospital. Eu fechava meus olhos e imaginava você já com três meses para me acalmar, imaginava a fase mais frágil passando. E parece que eu só abri os olhos e já estamos aqui, passou tão rápido", escreveu.

A influenciadora digital ainda deu detalhes sobre a saúde do pequeno, que ficou internado menos de um mês após seu nascimento devido a um quadro de enterocolite.

"Você se recuperou de tudo tão rápido, meu príncipe, que nem parece que passamos tudo aquilo. Você é forte, você é um guerreiro, você é meu príncipe."

Eliezer também celebrou a data em seu Instagram. "Feliz três meses, meu guerreirinho", escreveu.

Ravi nasceu em 11 de novembro do ano passado. Ele foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no dia 25 do mesmo mês, e foi diagnosticado com um quadro de enterocolite. O pequeno recebeu alta no dia 14 de dezembro de 2024, e desde então está em casa.

Além do bebê, Viih Tube e Eliezer também são pais de Lua, de um ano.