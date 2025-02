The Town terá jazz com Snarky Puppy, Kamasi Washington e Jacob Collier

O festival The Town anunciou um time de peso do jazz que se apresenta no São Paulo Square, espaço com cenografia inspirada nos icônicos prédios históricos da cidade. Entre os destaques, estão a superbanda Snarky Puppy, o veterano Kamasi Washington e colecionador de Grammys Jacob Collier.

O que vai acontecer

A São Paulo Square, sucesso na primeira edição, terá uma nova localização, no espaço antes ocupado pelo The One, na Cidade da Música. A cenografia é inspirada na região onde São Paulo foi fundada, com fachadas que lembram a arquitetura da capital, abrangendo 1.300m², e utilizando 32 toneladas de cenografia e uma tonelada de estrutura metálica.

A programação inclui artistas nacionais e internacionais do jazz. A São Paulo Square Big Band, sob a direção de Zé Ricardo, apresentará shows diários de Jazz, Soul e Blues. Cada dia contará também com performances de cantores que fazem parte da cena musical ao vivo de São Paulo.

No dia 6 de setembro, Stacey Ryan, pianista de Jazz, encerrará a noite. No dia 7, será a vez do saxofonista americano Kamasi Washington. No dia 12, a principal atração será a banda Snarky Puppy. Nos dias 13 e 14, o destaque será Jacob Collier, cantor, compositor e multi-instrumentista britânico.

Outros artistas se apresentarão antes de Jacob Collier, incluindo Vanessa Moreno, no dia 13 de setembro, e João Bosco Quarteto, no dia 14. Amanda Maria também fará uma performance com a São Paulo Square Big Band no dia 14, encerrando o festival.

Quem é quem

Stacey Ryan: Talentosa cantora e compositora conhecida por sua voz suave e composições emocionantes.

Joabe Reis: Trombonista virtuoso que mistura jazz com elementos de música brasileira.

SP Square Big Band com Tony Gordon: Big band renomada que traz arranjos exuberantes, acompanhada pelo vocal poderoso de Tony Gordon.

Kamasi Washington: Saxofonista de jazz revolucionário, aclamado por suas composições épicas e performances energéticas.

Orquestra Mundana Refugi: Orquestra multicultural que celebra a diversidade musical com ritmos e melodias do mundo todo.

SP Square Big Band com Clariana: Parceria entre a big band e a talentosa cantora Clariana, prometendo uma apresentação cheia de swing e emoção.

Snarky Puppy: Coletivo musical inovador, reconhecido por suas composições complexas e fusion de jazz, funk e world music.

Leo Gandelman: Celebrado saxofonista brasileiro que encanta com sua técnica e carisma.

SP Square Big Band com Alaíde Costa & Claudette Soares: Um encontro especial entre a big band e as divas da música brasileira, Alaíde Costa e Claudette Soares.

Jacob Collier: Multi-instrumentista prodígio e gênio da harmonia, famoso por suas interpretações únicas e criativas; já ganhou diversos prêmios Grammy.

Vanessa Moreno: Cantora brasileira talentosa, conhecida por sua voz expressiva e interpretações cativantes.

SP Square Big Band com Annalu & Ricardo Arantes: Colaboração emocionante entre a big band e os talentosos Annalu e Ricardo Arantes.

João Bosco Quarteto: Lendário músico brasileiro e seu quarteto, apresentando uma mistura de MPB, jazz e bossa nova.

SP Square Big Band com Amauri Falabella: Encerrando o festival com a big band e a participação especial do talentoso Amauri Falabella.

O festival The Town, versão paulistana do carioca Rock in Rio, acontece em setembro nos dias 6, 7, 12, 13 e 14, no Autódromo de Interlagos. Já estão confirmados shows de Katy Perry, Green Day, Sex Pistols, Bruce Dickinson, Capital Inicial, Iggy Pop, Pitty, CPM22, Inocentes & Supla.

A venda de ingressos para o The Town começa no próximo dia 20, às 19h, pelo site oficial do festival.

Shows do São Paulo Square

6 de setembro

Stacey Ryan

Joabe Reis

SP Square Big Band com Tony Gordon

7 de setembro

Kamasi Washington

Orquestra Mundana Refugi

SP Square Big Band com Clariana

12 de setembro

Snarky Puppy

Leo Gandelman

SP Square Big Band com Alaíde Costa & Claudette Soares

13 de setembro

Jacob Collier

Vanessa Moreno

SP Square Big Band com Annalu & Ricardo Arantes

14 de setembro

Jacob Collier

João Bosco Quarteto

SP Square Big Band com Amauri Falabella