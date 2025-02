Shakira faz no Rio 1º show da turnê mundial Las Mujeres Ya No Lloran; fotos

A colombiana Shakira incendiou o estádio do Engenhão no Rio com o primeiro show da Las Mujeres Ya No Lloran World Tour em uma noite quente de terça (11).

A multidão enlouqueceu quando a tela gigantesca exibiu a bandeira do Brasil, adicionando um toque de sabor local. Shakira trocou de roupa, primeiro com um look branco e, depois, rosa, enquanto encantava a plateia com seus maiores sucessos.

Dennis, produtor e DJ brasileiro, fez o show de abertura com muito funk, preparando a galera para a entrada triunfal de Shakira.

Veja fotos

Shakira encara fãs na terça (11), durante o primeiro show da Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, no Rio Imagem: Roberto Filho/AgNews

Shakira se diverte em show na noite de terça (11), no Rio Imagem: Roberto Filho/Brazil News

Shakira canta na noite de terça (11), no Engenhão, no Rio Imagem: Victor Chapetta/AgNews

Shakira faz o sinal de paz na estreia de sua turnê na noite de terça (11), no Rio Imagem: Victor Chapetta/AgNews

Shakira se apresenta na noite de terça (11), no Rio, na estreia mundial da sua nova turnê Imagem: Victor Chapetta/AgNews

Shakira durante show na noite de terça (11), no Rio Imagem: Victor Chapetta/AgNews

Bandeira do Brasil toma o fundo do palco da Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, de Sharika, na terça (11), no Rio Imagem: Victor Chapetta/AgNews

Rio recebe a estreia da Las Mujeres Ya No Lloran World Tour na terça (11), no Engenhão Imagem: Victor Chapetta/AgNews

Show de Shakira na noite de terça (11), no Engenhão, no Rio Imagem: Victor Chapetta/AgNews

Shakira se diverte na estreia mundial da Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, na noite de terça (11), no Rio Imagem: Victor Chapetta/AgNews