Shakira abre sua turnê no Rio e fãs gritam: 'Ei, Piqué, vai tomar no c*'

Shakira abriu sua turnê mundial "Las Mujeres Ya no Lloran" com uma mensagem de empoderamento às mulheres. E a resposta do público brasileiro veio em coro: "ei, Piqué, vai tomar no c*".

O que ela disse

Nos últimos anos, eu tive alguns desafios, né? Mas se aprendi algo, é que as quedas, as quedas não são o fim, mas o começo de um voo mais alto. E nós, as mulheres, depois de cada queda, nós levantamos um pouco mais sábias, mais fortes, mais duras, mais triple M. E se queremos chorar, choramos, mas se não queremos chorar, faturamos. Bem-vindos à primeira noite da tour "As Mulheres Já Não Choram.

Turnê começou pelo Rio de Janeiro e segue a São Paulo na quinta-feira (13). Depois, vai rodar países da América Latina, como Argentina, Chile, Colômbia e México, além dos Estados Unidos.

Traição de Piqué e novo álbum

Shakira lançou seu 1º álbum após 7 anos, em 22 de março. O trabalho foi intitulado "Las Mujeres Ya No Lloran" ("As mulheres já não choram", em tradução para o português).

Ela disse que as músicas foram construídas junto aos fãs, que estiveram com ela durante a conturbada separação de Gerard Piqué, 37. "O meu novo álbum, eu criei junto com todos vocês que estiveram lá para mim a cada passo do caminho. Tornar este corpo de trabalho tem sido um processo alquímico", escreveu nas redes sociais.

Shakira contou que a composição das canções lhe ajudou no processo de reconstrução. "Enquanto escrevia cada música, eu estava me reconstruindo. Enquanto as cantava, minhas lágrimas se transformaram em diamantes, e minha vulnerabilidade em força".

"Las Mujeres Ya No Lloran" também é o primeiro álbum da artista desde o divórcio. Ela o ex-jogador de futebol Gerard Piqué se separarm em junho de 2022. "Lamentamos confirmar que estamos nos separando. Pelo bem-estar de nossos filhos, que são nossa máxima prioridade, pedimos respeito à privacidade", dizia o comunicado do casal na época. Shakira ficou devastada ao descobrir uma traição do esportista.