Gabriel é o sexto eliminado do BBB 25 com 48,81% dos votos

Gabriel foi o sexto eliminado do BBB 25 (Globo), no quarto Paredão. O modelo recebeu 48,81% dos votos, contra 42,88% de Vitória Strada e 8,31% de Aline.

Ao todo, o Paredão teve 28.846.680 votos.

Como foi o discurso de Tadeu

O apresentador iniciou contando uma história da mitologia grega. "Os deuses convocaram os melhores guerreiros para uma tarefa heróica. Vieram guerreiros de diversas cidades. Foram semanas de viagem e ao chegar a ilha foram recebidos por uma deusa. Quem conseguisse seguir a deusa, seria premiado com mais ouro do que havia nos cofres. Mas só um guerreiro seria capaz."

Ele conta que os guerreiros não queriam fazer isso e ficar juntos, mas, com o tempo, eles perceberam que juntos morreriam. "Uns foram feridos gravemente, outros morreram."

Na sequência, ele falou de oportunidades. "Gente, é uma história da mitologia. Mas há dois mil anos o ser humano preza a coragem e despreza a apatia. Tem gente que quer vencer, aproveitar pra história, aproveitar as oportunidades e gente que está satisfeito com o que tem."

Ele continuou. "A oportunidade bateu na sua porta. Espancou. Ela gritou na sua porta. Aproveita. Você aproveitou? Bastava fazer o óbvio. Aconteceu uma coisa raríssima. O voto da torcida disse uma coisa. O voto único do CPF disse outra. Bastava ter coragem e enfrentar a deusa."

Ele finalizou. "Eu sou obrigado a dizer: eu avisei."

Como foi a votação

Aline

Média: 8,31%

Voto Único: 11,86%

Voto Torcida: 4,76%

Gabriel

Média: 48,81%

Voto Único: 52,38%

Voto Torcida: 45,24%

Vitória Strada

Média: 42,88%

Voto Único: 35,76%

Voto Torcida: 50,00%

