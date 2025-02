'Será lembrada': Vilma vai de 'planta' a 'craque de jogo' nas redes sociais

Apontada por vários brothers como a participante que "não será lembrada" deste BBB 25 (Globo), Vilma ganhou as redes sociais na madrugada desta terça-feira (11).

O que aconteceu

Após a dinâmica do Sincerão, vários internautas foram ao X, antigo Twitter, para defender Vilma. A sister foi apontada por brothers como Camilla, Mateus, Thamiris, Vitória e Vinícius, que a classificaram como "esquecível".

Já nas redes, a mãe de Diogo foi exaltada por "não se esconder" em brigas e ser "craque de jogo". Ela, inclusive, negou o discurso de alguns brothers sobre merecer outro tratamento por ser uma "senhora".

O apelido de Vilma dado por Diogo, "Vilmoca", chegou a ser um dos assuntos mais comentados da rede social durante a madrugada.

Confira as reações:

eu preciso ver a vilmoca sem o diogo na casa, eu precisoooooooooooo😭 #BBB25 pic.twitter.com/DSx2qzpElJ -- itto. (@tuitto_) February 11, 2025

Amei a Vilmoca enfiando o etarismo deles no rabicó… #BBB25 pic.twitter.com/fmWj3euXJE -- ▽ Babi ▲ (@bagodoi) February 11, 2025

O filho dela recebeu 8 votos, escapou do paredão, ganhou 50 mil em produtos Eletrolux e ela não pode afrontar? Pode sim! Arrasa, Vilmoca! 💙

#BBB25 pic.twitter.com/bgTp0aKhyG -- BlogDaMeel☀️ (@MellPluzzz) February 10, 2025

Quem diria a vilmoca (opa, Vilma Nascimento), de planta muda para craque do jogo KKKK o mundo capota. #bbb25 #sincerão pic.twitter.com/XfgI99c0eG -- KEL. (@BurnBookBBB) February 11, 2025

O filho dela recebeu 8 votos, escapou do paredão, ganhou 50 mil em produtos Eletrolux e ela não pode afrontar? Pode sim! Arrasa, Vilmoca! pic.twitter.com/vMBLOWF8Fx -- Poc Mágica (@itolindoo) February 10, 2025

