Saryne: Eliminação de Vitória do BBB 25 poderia movimentar o jogo

Vitória Strada está enfrentando seu terceiro Paredão no BBB 25. A atriz está na berlinda com Gabriel e Aline e, segundo a última parcial da enquete UOL, ela pode deixar o reality. No Central Splash desta terça-feira (11), Bárbara Saryne avaliou que este seria um bom cenário para o jogo.

Para Saryne, uma possível saída de Vitória seria uma resposta a suas aliadas no jogo, como Gracyanne, Camilla e Thamiris. "São pessoas que o público não está curtindo muito", destacou.

Se a gente for pensar nos efeitos dentro do jogo, acho que a saída da Vitória é a que mais causaria. Primeiro porque seria um tombo para o quarto Nordeste, e segundo porque o próprio quarto Nordeste entende que a Vitória saboneta demais.

Bárbara Saryne

Chico Barney concorda que a saída de Vitória seria interessante para o jogo —apesar de gostar dela. Para o colunista do UOL, a atriz deixar o programa seria um recado para suas aliadas sobre como o público tem visto o jogo de seu grupo.

Essa turma da Vitória, a Gracyanne menos, mas essa turma da Vitória é a âncora do jogo hoje. Eu gosto da Vitória, eu simpatizo com aquela galera toda, mas hoje eles são âncoras, não permitem que o jogo ande.

Chico Barney

