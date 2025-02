Salman Rushdie depõe no julgamento de seu acusado de esfaqueamento

Por Jonathan Allen

MAYVILLE, Nova York (Reuters) - O escritor Salman Rushdie mostrou ao júri seu olho direito cego nesta terça-feira, enquanto testemunhava contra o homem acusado de tentar assassiná-lo durante uma palestra em uma localidade rural no Estado de Nova York em 2022.

Hadi Matar, de 26 anos, se declarou inocente das acusações de tentativa de homicídio em segundo grau e agressão em segundo grau apresentadas pelo promotor público do condado de Chautauqua.

Rushdie entrou na sala do tribunal vestido com um terno escuro, camisa branca e gravata cinza. A lente direita de seus óculos estava enegrecida, mascarando o olho que a faca de seu agressor perfurou até o nervo óptico.

"Eu estava ciente de que essa pessoa estava correndo para mim do meu lado direito", testemunhou Rushdie no tribunal em Mayville, a poucos quilômetros ao norte da Chautauqua Institution, local do ataque em 12 de agosto de 2022.

"Ele me atingiu com muita força", disse Rushdie. "Inicialmente, achei que ele tinha me dado um soco. Achei que ele estava me batendo com o punho. Mas, logo depois, vi uma quantidade muito grande de sangue escorrendo pelas minhas roupas e, a essa altura, ele estava me atingindo várias vezes. Esfaqueando, cortando."

Matar, vestido com uma camisa azul clara folgada, sentou-se com seus advogados de defesa nas proximidades. Em seu livro de memórias sobre o ataque, Rushdie imaginou questionar Matar sobre o ataque e escreveu que estava ansioso para enfrentá-lo em um tribunal.

Rushdie, que passou a maior parte da década de 1990 escondido no Reino Unido após receber ameaças de morte por causa de seu romance de 1988, "Os Versos Satânicos", foi esfaqueado cerca de 15 vezes: na cabeça, no pescoço, no tronco e na mão esquerda, cegando seu olho direito e danificando seu fígado e intestinos. Os médicos traumatologistas que o trataram depois que ele foi levado de avião para um hospital em Erie, Pensilvânia, disseram que ele perdeu tanto sangue que chegou perto da morte.

Rushdie disse que a facada em seu olho direito foi a mais perigosa.

"Vocês podem ver que isso foi o que restou dele", disse Rushdie, retirando os óculos e voltando-se para o júri. "Não há nenhuma visão no olho."

O indiciamento de agressão é pelo ferimento de Henry Reese, cofundador da City of Asylum de Pittsburgh, um grupo sem fins lucrativos que ajuda escritores exilados, que estava conduzindo a conversa com Rushdie naquela manhã. Reese também deverá depor.

Rushdie descreveu seu agressor como vestido com roupas muito escuras e uma máscara facial escura da Covid.

"Fiquei muito impressionado com seus olhos, que eram escuros e pareciam muito ferozes para mim", testemunhou Rushdie.

Um advogado de defesa de Matar contestou a caracterização, e o juiz David Foley retirou a resposta do registro.

"Ok, não ferozes", disse Rushdie.

O promotor público de Chautauqua Jason Schmidt reformulou sua pergunta, questionando o escritor como ele chegou a conclusões sobre a ferocidade de seu agressor.

"Ele me golpeou várias vezes, outras meia dúzia de vezes", respondeu Rushdie. "Em algum momento, pensei que estava morrendo. Esse foi meu pensamento imediato."

(Reportagem de Jonathan Allen em Mayville)