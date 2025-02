Saiba quem era Thiago Roberto, produtor e ativista que morreu aos 34 anos

Thiago Roberto, produtor e ativista do meio LGBTQIAPN+, morreu aos 34 anos em São Paulo.

O que aconteceu

Thiago ficou famoso por uma badalada festa no meio, a Dando, além de movimentos a favor da campanha de conscientização da prevenção do HIV. A notícia foi compartilhada nas redes sociais por André Almada, amigo e produtor.

A causa da morte, porém, não foi divulgada. "É com profundo pesar que recebemos a triste notícia do falecimento de Thiago Roberto de Souza, idealizador e produtor da festa Dando. Neste momento de dor, manifestamos nossos mais sinceros sentimentos à família, aos amigos e a todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo (...). Agradecemos a compreensão de todos e pedimos que se unam a nós em pensamentos e orações por Thiago. Que sua memória permaneça viva em nossos corações".

Thiago deixa como parte de seu legado um capítulo no livro "Entre Tantos", publicado em 2023 pela prefeitura de São Paulo. Ele relatou explicou como suas festas e campanhas conscientizavam e ajudavam na prevenção e nas conversas sobre IST's, além de relatar como deu voz ao público marginalizado. "Eles tinham filmes, revistas, livros, era o pessoal da psicologia, com muita informação. E eu tinha fome de informação. Me aproximei, me envolvi e comecei a participar das ativações de prevenção com travestis, garotas de programa, a galera marginalizada da cidade", dizia o trecho.

Ele finalizou a explicação. "Era a nossa voz cuidando dos nossos. O monólogo virou diálogo. Depois, a estratégia foi apresentada em seminários internacionais e nós fomos até premiados pela Prefeitura. O dia que me convidarem pra falar na ONU ou na OMS (risos), eu vou propor trocar 'Dia Mundial de Luta contra a Aids' por 'Dia Mundial de Conscientização sobre a Aids'. Lutar contra a gente luta contra a desinformação".