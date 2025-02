Resumo novela 'Mania de Você' da semana: confira capítulos de 12 a 22/2

Iberê pede desculpas para Cristiano. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Mania de Você" (Globo) logo abaixo:

Quarta-feira, 12 de fevereiro

Leonardo avisa a Molina que Luma o está pressionando. Edinho avisa a Rudá que o corpo que foi enterrado não era de Molina. Luma tenta fazer com que Mavi reaja. Mércia descobre que Filipa está viva e parabeniza Mavi. Iberê pede desculpas a Cristiano, que reage. Sirlei deixa claro a Leidi que ama Berta e que contará à ex-mulher o que Ísis fez com o pai de Tomás. Daniel decide demitir Michele, a pedido da jovem. Filipa diz a Mércia que Viola descobriu que ela está viva. Luma encontra Leonardo desacordado.

Quinta-feira, 13 de fevereiro

Luma é convocada a depor na delegacia. Molina admira os quadros que roubou de Cecília. Diana conta a Hugo que foi convidada para expor suas joias em São Paulo. Hugo reclama de dor de cabeça. Michele pede a Daniel para revogar sua demissão. Luma tenta convencer Alan a ajudá-la a descobrir o que aconteceu com Leonardo. Mércia avisa a Filipa que lhe dá o dinheiro, mas, em troca, ela deverá sair do país. Com a ajuda de Alan, Luma descobre que seus quadros foram comprados por Julius Eyer, e associa o nome ao grupo que fechou contrato com o Albacoa.

Sexta-feira, 14 de fevereiro

Edinho agride Rudá para garantir segredo sobre Molina. Mércia dá um ultimato para Filipa sair do país. Luma conta a Mavi que Julius Eyer comprou os quadros de Cecília, e pressiona Mércia. Berta passa mal, e Ísis não liga. Fátima aconselha Berta a pensar em ser feliz. Mércia diz a Molina que Luma não pode saber que ele é o Julius Eyler. Dimalice chama Rodhes para consertar o registro da casa de Filipa. Ísis conta a Cristiano que Michele estava com Daniel enquanto ele estava preso. Filipa fica perplexa ao ver Viola. Mércia apresenta um homem para Luma e Mavi, dizendo que se trata de Julius Eyer.

Sábado, 15 de fevereiro

Luma afirma a Mavi que desconfia de Julius Eyer. Viola tenta convencer Filipa a ajudar Rudá. Rudá é obrigado a cooperar com detentos para armar a fuga do presídio. Tomás ajuda Sirlei, que se embriaga por causa de Berta. Hugo desmaia, deixando Gael aflito. Michele não confessa a Cristiano que esteve com outra pessoa durante a ausência do namorado. Hugo pede a Gael que não conte a Diana e a Bruna que passou mal. Luma arma com uma mulher para alterar a bebida de Julius Eyer e confiscar o celular do falso empresário. Viola reconhece um segurança de Mavi e pressente que Filipa corre perigo. Luma prova a Mavi que Julius Eyer é um brasileiro farsante.

Segunda-feira, 17 de fevereiro

Luma tenta convencer Mavi de que Mércia prepara algo contra os dois. Viola e Rodhes se prontificam a proteger Filipa de Mavi. Mércia tenta convencer Molina a mudar de ideia sobre o Albacoa. Fátima diz a Tomás que acredita que Sirlei esteja apaixonado por Berta. Berta expulsa Ísis de sua casa. Gael vai com Hugo ao médico. Filipa demonstra arrependimento pelo que fez e tenta tranquilizar Antônia. Gael conta a Hugo os planos de Mércia em relação ao Albacoa. Hugo revela o que descobriu a Luma, e ela confronta Mércia.

Terça-feira, 18 de fevereiro

Mércia relembra a Luma que ela é a chefe do Albacoa. Viola pede ao pessoal do abrigo um voto de confiança para Filipa. Viola e Rodhes levam Filipa até Mavi e Luma, e a portuguesa avisa ao empresário que vai à polícia se entregar. Tomás aconselha Sirlei a procurar um trabalho honesto para reconquistar Berta. Fátima orienta Berta a não expulsar Ísis de casa nesse momento, até que elas descubram quem é o verdadeiro pai de Tomás. Daniel se incomoda com as perguntas de Cristiano. Viola avisa a Rudá que encontrou Filipa. Viola implora para Rudá não fugir da prisão. Mavi pergunta a Mércia o que ela pretende fazer com o Albacoa.

Quarta-feira, 19 de fevereiro

Mércia diz a Mavi e a Luma que eles devem confiar nela. Mércia enfrenta Molina. Luma procura irmã Sônia para descobrir o crime que Mércia cometeu no passado. Diana e Bruna demonstram preocupação com a saúde de Hugo. Mércia deixa claro para Molina que sua decisão já está tomada. Luma ameaça Mércia com as informações que tem sobre seu passado.

Quinta-feira, 20 de fevereiro

Mércia ameaça divulgar o pendrive que incrimina Mavi. Fátima escuta a conversa entre Ísis e Leidi, e vê que a nora de Berta está sendo chantageada. Mavi se sente traído por Mércia. Cristiano fica intrigado com a relação de Michele e Daniel. Hugo discute com Robson e sente uma pontada na cabeça. Fátima conta a Berta que Leidi esteve na mansão pedindo dinheiro a Ísis, e sentiu que havia uma ameaça velada. Luma diz a Mavi que eles precisam descobrir quem está por trás do grupo Eyer. Mavi procura Viola para conversar e pedir o perdão da chef. Viola diz a Mavi que só acredita nele se ele assumir para a polícia que matou Molina.

Sexta-feira, 21 de fevereiro

Edinho orienta Rudá a procurar Mércia para saber a verdade sobre Molina. Rudá avisa aos companheiros de cela que não participará do plano de fuga. Gavião alerta Rudá para o perigo que ele corre se desistir da fuga. Berta pergunta a Evelyn se a jovem sabe por que Leidi pede dinheiro a Ísis. Fátima se oferece para dar aula de música aos jovens da comunidade. Filipa decide ir à delegacia de madrugada confessar seu crime e inocentar Rudá. Rudá foge da prisão.

Sábado, 22 de fevereiro

Filipa conta ao delegado tudo o que fez com o apoio de Mavi para incriminar Rudá. Gavião dá um saco de dinheiro para Rudá. Filipa diz a Viola que responderá ao processo em liberdade. Viola entra em pânico ao saber que Rudá fugiu. Mavi recebe uma notificação para ir à delegacia. Mércia se apavora ao ver o estado descontrolado de Mavi. Hugo entrega o envelope com os resultados dos exames para Gael. Luma avisa a Mércia que Mavi pretende se entregar à polícia.