'Não sei em que lado você joga', dispara Renata a Diego no BBB 25

Após a dinâmica intensa do Sincerão no BBB 25, Renata procurou Diego Hypolito para um desabafo sobre a relação deles dentro da casa. Durante a conversa, Renata explicou estar confusa sobre o comportamento do ginasta dentro da casa mais vigiada do Brasil.

O que houve

Renata iniciou o assunto comentando ter dúvidas sobre o ginasta. "Eu não sei em que lado você joga, pessoalmente comigo. Tem hora que eu vejo que você tá super próximo de mim, a gente está trocando, conversando e trocando coisas da vida. Mas tem hora que você está do outro lado, como no quarto das meninas, combinando coisas e eu não sei até que ponto isso só é coisa de boa convivência ou se vou ser alvo seu muito em breve", disse.

Renata revelou que ouviu boatos sobre possíveis votos contra ela e disse que Diego e Daniele estavam juntos nessa ideia. "Isso me deu, tipo assim: 'Eu não sei qual a minha relação com o Diego'. A gente está se aproximando, naquele dia você estava me emprestando roupa e depois tu tava para votar em mim. Então, eu não sei, juro para ti", desabafou.

Diego explicou que sua postura no jogo reflete a maneira como ele se comporta na vida real, buscando se relacionar de maneira tranquila com todos. "Eu acredito que muitas vezes eu sou mal interpretado porque a minha maneira e conduta de jogar e ser na minha vida é de transitar entre pessoas", afirmou o ginasta.

O ginasta revelou que Gabriel é o único brother com quem ele enfrenta um impasse dentro do BBB 25. Diego explicou que a relação deles é marcada por desentendimentos desde o início do jogo, especialmente devido a atitudes de Gabriel que ele não concorda.