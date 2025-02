Australiana, arquiteta e funcionária de Kanye West: quem é Bianca Censori?

Bianca Censori, 30, causou comoção no início do mês ao aparecer quase nua no tapete vermelho do Grammy ao lado do marido, o cantor Kanye West, 47. A australiana, na verdade, acumula modelitos ousados em eventos públicos. Saiba mais sobre ela abaixo

Quem é Bianca Censori

Australiana, Bianca é arquiteta formada pela Universidade de Melbourne. Ela também fez um mestrado em arquitetura na mesma instituição, segundo seu perfil no LinkedIn.

Quando eu era criança, sempre era atraída por esforços criativos, principalmente artísticos. Sempre quis ser escultora e, para mim, arquitetura é a união da arte e do pragmático. É o gesto artístico mais grandioso que podemos colocar na Terra.

Bianca Censori, em entrevista para a HYPEBEAST

Ela trabalha na empresa de Kanye, YEEZY, desde 2020. Bianca começou na YEEZY HOME, divisão de arquitetura da companhia fundada por West, e foi contratada enquanto o músico ainda era casado com Kim Kardashian. Em seu perfil no LinkedIn, ela se apresenta como chefe de arquitetura da YEEZY.

Bianca vem de uma família com histórico de crimes e prisões. Seu pai, Leo, foi condenado em 1982 a passar cinco anos na cadeia por posse de heroína, segundo o DailyMail. Ele também tem condenações por porte de arma e munição, além de ter se envolvido com apostas ilegais. Seus tios, Eris e Eddie, eram chamados de "Al Capones de Melbourne" e colecionam condenações, um deles por assassinato.

Bianca Censori em fotos antes da fama Imagem: Reprodução/Instagram @bianca.censori

A arquiteta se casou rapidamente com West em dezembro de 2022. O casamento aconteceu um mês depois que o divórcio de West e Kardashian foi finalizado, e meses antes de Bianca e o rapper serem vistos em público pela primeira vez.

Ela costuma aparecer com visuais ousados ao lado do marido e virou notícia após fazer sexo em público. Bianca aparece frequentemente com roupas justas e transparentes, sem roupas íntimas por baixo. Em agosto de 2023, ela virou notícia ao ser flagrada, aparentemente, fazendo sexo oral em Kanye em um barco na Itália.

Os dois vivem um casamento de "altos e baixos", segundo a imprensa americana. Relatos dão conta de que Kanye tem "regras duras" que regem o que Bianca pode vestir, comer ou dizer, e de que a jovem passou por uma "intervenção" de amigos próximos quando voltou a Melbourne recentemente. Ela, supostamente, não quis que ninguém interferisse no casamento.

O próprio West disse "dominar" a mulher em meio a uma série de publicações polêmicas. "Eu tenho domínio sobre a minha mulher. Ela está com um bilionário, por que daria ouvidos a vocês, vadias pobres e burras? As pessoas dizem que o visual no tapete vermelho foi decisão dela. Sim, eu não mando ela fazer nada que ela não queira, mas ela definitivamente não poderia ter vestido isso sem minha aprovação", escreveu, no último final de semana.

Segundo fontes, Bianca está "cansada" do comportamento de West após o rapper se declarar nazista. "Bianca não sabia que ele estava fazendo isso. Eles estão em Los Angeles, e ele começou a [publicar essas coisas] no meio da noite", disse uma fonte ao Daily Mail. A jovem estaria irritada porque Kanye estaria "colocando os dois em perigo" e "dando um exemplo horrível aos filhos".

A família de Bianca parece apoiar o casamento com West. O casal já foi visto algumas vezes com a mãe da australiana, enquanto a irmã dela, Angelina, compartilhou o visual controverso do Grammy nas redes sociais.

Ela, por outro lado, é vista frequentemente com os filhos do rapper. Na companhia das crianças, Bianca veste roupas mais conservadoras. Segundo o Daily Mail, esse teria sido um pedido de Kim Kardashian. A socialite nunca falou publicamente sobre Censori, mas foi vista ao lado dela na festa de lançamento do álbum "Vultures".