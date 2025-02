Para BBB 25, Diogo será eliminado com rejeição e dona Vilma será esquecida

Mais uma vez, o Sincerão do BBB 25 (Globo) foi aberto para todos os participantes e não apenas os protagonistas da semana. Nessa segunda (10), os brothers e sisters precisaram eleger os brothers mais saboneteiros do jogo.

Como foi o Sincerão

Cada participante precisou escolher um participante para as seguintes descrições: Ninguém vai lembrar; eliminado com rejeição; saboneteiro da edição.

Para o elenco, a Vilma é a participante que ninguém vai se lembrar, Diogo o que será eliminado com rejeição e Aline a saboneteira da edição.

Ao todo, Vilma recebeu 5 indicações como "ninguém vai lembrar", seguida de Gabriel e Mateus com 4 vezes cada um.

Já seu filho Diogo foi apontado 9 vezes como o possível participante rejeitado da edição. Fechando a dinâmica, Aline foi apontada 5 vezes como a saboneteira do grupo.

Vitória Strada

Ninguém vai lembrar: Vilma

Eliminado com rejeição: Diogo

Saboneteira: Renata

Aline

Ninguém vai lembrar: Gabriel

Eliminado com rejeição: Diogo

Saboneteiroa: João Gabriel

Gabriel

Ninguém vai lembrar: Daniele Hypolito

Eliminado com rejeição: Diego Hypolito

Saboneteira: Aline

João Gabriel

Ninguém vai lembrar: Mateus

Eliminado com rejeição: Diego Hypolito

Saboneteira: Aline

Mateus

Ninguém vai lembrar: Vilma

Eliminado com rejeição: Diogo Almeida

Saboneteira: Eva

João Pedro

Ninguém vai lembrar: Daniele Hypolito

Eliminado com rejeição: Diego Hypolito

Saboneteira: Aline

Vinícius

Ninguém vai lembrar: Vilma

Eliminado com rejeição: Gabriel

Saboneteiro: Maike

Diego Hypolito

Ninguém vai lembrar: Gabriel

Eliminado com rejeição: Diogo

Saboneteiro: Maike

Camilla

Ninguém vai lembrar: Vilma

Eliminado com rejeição: Diogo

Saboneteira: Eva

Vilma

Ninguém vai lembrar: Camilla

Eliminado com rejeição: Thamiris

Saboneteira: Joselma

Eva

Ninguém vai lembrar: Mateus

Eliminado com rejeição: Camilla

Saboneteira: Vitória

Renata

Ninguém vai lembrar: Mateus

Eliminado com rejeição: Vitória

Saboneteiro: Diego Hypolito

Guilherme

Ninguém vai lembrar: Gabriel

Eliminado com rejeição: Diogo Almeida

Saboneteiro: Vilma

Thamiris

Ninguém vai lembrar: Vilma

Eliminado com rejeição: Diogo

Saboneteiro: Eva

Delma

Ninguém vai lembrar: Vitória

Eliminado com rejeição: Diogo

Saboneteiro: Vilma

Daniele Hypolito Ninguém vai lembrar: Maike

Eliminado com rejeição: Gabriel

Saboneteiro: VIlma Maike Ninguém vai lembrar: Daniele Hypolito

Eliminado com rejeição: Diego Hypolito

Saboneteiro: Aline Gracyanne Ninguém vai lembrar: Gabriel

Eliminado com rejeição: Diogo

Saboneteiro: Aline Diogo Almeida Ninguém vai lembrar: Matheus

Eliminado com rejeição: Vitória

Saboneteiro: Diego

